Seychelles: Un chef parisien partage son expérience de la cuisine saine avec les clients d'un hôtel récemment ouvert aux Seychelles

"Le bien-être, la modernité, l'expérience, l'écologie et la nature sont au centre de tout, et pour moi ce lieu le représente parfaitement", a-t-elle dit de l'île et de l'hôtel.

Les ateliers visaient à fournir des connaissances sur les dix recommandations des habitudes alimentaires saines et de la cuisine végétalienne, et aussi pour aider les participants à découvrir l'aspect de la super-nourriture. Les participants ont acquis des connaissances sur la façon d'utiliser les ressources de l'île dans leur préparation des aliments.

Titulaire d'un diplôme en naturopathie et en permaculture, Maeght-Ferreux a également écrit des livres de cuisine pour promouvoir un régime alimentaire plus sain.

Maeght-Ferreux a une passion pour ce qu'elle appelle une cuisine saine et, en 2012, elle a créé La Guingette d'Angèle qui permet aux Parisiens de profiter de ses délicieuses recettes bio, et sans gluten.

«Nous sommes ravis d'avoir pu partager ses impressionnantes connaissances avec nos hôtes et convives. La signature unique d'Angèle est exactement ce qui était nécessaire dans la tendance organique et sans gluten", a déclaré Grosmangin

Le directeur général de Zil Pasyon, Edouard Grosmangin, a déclaré à la SNA que Maeght-Ferreux est venue sur l'île, il y a quelques semaines et elle est tombée amoureuse non seulement de la beauté de l'île, mais aussi de l'incroyable variété d'ingrédients biologiques naturellement cultivés sur place à Félicité.

