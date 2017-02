Mauritanie: Campagne de sensibilisation à Nouakchott sur les dangers de la migration illégale et de l'extrémisme

La cérémonie de lancement de cette caravane s'est déroulée en présence du délégué régional de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud et d'un grand nombre de jeunes. (AMI)

Il est à noter que le réseau des associations des jeunes comprend trois coordinations qui sont l' "Association des Jeunes Mauritaniens pour la Culture, le Sport et les Arts ", le " Forum Panafricain de la Jeunesse Associative " et " la Jeunesse à l'heure ".

A cette occasion, le président du Réseau, M. Moussa Mbareck, a indiqué que cette caravane entre dans le cadre des efforts visant à contribuer à la sensibilisation de la société sur les dangers et risques de la migration illégale, de l'extrémisme et du terrorisme qui sont des phénomènes étrangers aux valeurs de notre société musulmane et tolérante.

Au niveau des carrefours principaux de l'itinéraire de la caravane, les organisateurs ont présenté des exposés mettant en exergue les dangers de la migration illégale et mettant en garde les jeunes contre l'extrémisme et le terrorisme.

