Mauritanie: Le ministre des Affaires islamiques supervise l'ouverture du colloque sur l'humanisme de l'Islam

Il a enfin dit que de grands espoirs sont suspendus sur les résultats de ce colloque qui oeuvre à l'élaboration d'une approche islamique visant une meilleure coordination entre les sociétés islamiques et une vision commune face au fanatisme et aux extrémistes.

Le ministre a souligné que ces constantes se sont illustrées dans les choix du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, qui veille à ce que l'Oumma islamique demeure attachée à ses valeurs ancrées et à ses constantes pour faire face aux dérives morales et à l'extrémisme.

Il a ajouté que la Oumma islamique a besoin aujourd'hui de revenir aux enseignements tolérants de l'islam comme unique voie pour assurer l'intégrité morale des individus et des groupes, en particulier des jeunes afin de consolider un système de valeurs morales fondées sur l'entente, le renforcement de la sécurité et de la stabilité.

A cette occasion, le ministre a indiqué que le thème de la conférence implique de grandes et nobles significations basées sur la justice, l'équité et la tolérance, soulignant que l'Islam est une religion d'amour, de solidarité et de fraternité.

Au programme de ce colloque figurait une conférence présentée par le président du cercle Cheikh Mohamed El Moustapha Sy sur le rôle de l'islam dans la tolérance, dans l'amour et dans le rapprochement entre les peuples mauritanien et sénégalais.

Le ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Ehel Daoud, a supervisé, samedi, au centre international des conférences de Nouakchott, l'ouverture du colloque sur l'islam organisé par le cercle des " moustarchidines " et des " moustarchidates " de la confrérie Tidjania.

