Maroc: L'Université Cadi Ayyad contribue à la découverte d'un système de sept planètes potentiellement habitables

Le Maroc, l'un des pays les plus représentés à la 25ème édition du Festival…

La nouvelle découverte prouve l'excellence de la plateforme de recherche de l'Université Cadi Ayyad et le dynamisme des chercheurs qui sont derrière cet acquis unique au Maroc et dans la région.

L'Observatoire de l'Oukaimeden se positionne parmi les 10 meilleurs au monde dans la découverte des petits corps du système solaire (7ème en 2016 et 37ème de tous les temps sur plus de 500 observatoires).

Le télescope TRAPPIST-Nord est en train de rééditer l'excellent succès du Télescope MOSS qui, lui aussi, dès son installation en 2011 avait découvert de nouvelles comètes (au nombre de quatre aujourd'hui) et de nouveaux Astéroïdes Géo-croiseurs (quatre aussi), avec plus d'un million de mesures envoyées au "MinorPlanete Center", relevant de l'Union astronomique internationale.

Toutefois, le directeur de l'Observatoire insiste sur une meilleure communication en interne pour que son établissement puisse avoir plus de reconnaissance à l'échelle nationale de la part des responsables et autorités et se transformer, par conséquent, en une institution nationale qui œuvre en faveur de la recherche scientifique en astrophysique, laquelle discipline est très bien ancrée dans l'université Cadi Ayyad avec un laboratoire qui comprend une vingtaine de chercheurs et de doctorants.

Il a, à cet effet, précisé que les projets en cours s'intéressent à plusieurs thématiques, notamment les petits corps du système solaire, la recherche et la découverte des astéroïdes et des comètes, les exoplanètes, le suivi des trajectoires des satellites, outre un projet initié en coopération avec l'Institut spatial coréen.

"Nous avons opéré les observations à travers le télescope TRAPPIST installé au niveau de l'Observatoire de l'Oukaimeden, en coopération avec l'université de Liège, et avec l'aide de plusieurs télescopes installés dans différents coins du monde, notamment au Chili, aux Iles Canaries et à Hawai", a relevé M. Benkhaldoun.

Les sept planètes dont trois sont susceptibles d'abriter la vie se situent à seulement 40 années-lumière de distance du système solaire et ont été détectées au fur et à mesure qu'elles passaient devant leur étoile mère, "l'étoile naine" ultra-froide connue sous le nom de TRAPPIST qui fait près d'un dixième de la taille du Soleil.

