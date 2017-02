Sénégal: Ziguinchor - Courfia Kéba Diawara promet de "porter les doléances" des artisans de l'automobile

En réponse à toutes ses doléances, le recteur de l'UASZ a promis l'ouverture de certaines filières de l'université aux artisans et évoqué des perspectives de convention de partenariat entre AATAA et l'UASZ, pour faciliter l'insertion professionnelle des tôliers, des mécaniciens, des peintres, des vulcanisateurs, des soudeurs, des tapissiers, entre autres acteurs.

Il a invité l'Etat "à avoir un regard particulier sur les métiers de l'automobile qui contribuent à l'éducation et à la formation des jeunes n'ayant pas la chance de rester et de réussir à l'école".

Auparavant, le président de l'Association des artisans travaillant autour de l'automobile, Abdou Raby Thioye, avait listé les problèmes des métiers de l'automobile, qui sont relatifs à la formation, à la valorisation des compétences de bases, et surtout, à l'inexistence d'un site approprié et propre à l'activité.

"Nous allons nous œuvrer pour votre formation et votre insertion professionnelles par le biais de l'Office national de formation professionnelle (ONFP). Nous allons vous accompagner dans la structuration de vos projets pour qu'ils soient éligibles auprès des établissements financiers et des institutions spécialisées, comme le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP)", a-t-il assuré.

Axée sur le thème "Quel avenir pour les métiers de l'automobile dans la région naturelle de la Casamance ?", cette rencontre d'échanges et de partage a réuni des enseignants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, des responsables politiques, des responsables de chambres de métiers et plusieurs acteurs du secteur de l'automobile.

Ziguinchor — Les artisans de l'automobile de la région de Ziguinchor (sud) seront soutenus et accompagnés dans la formation professionnelle, la recherche de financement et l'acquisition d'un site propre à leur activité, pour une valorisation de leurs compétences de base, a promis dimanche le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ).

