Algérie: Le président panaméen félicite son homologue sahraoui

Ce 41ème anniversaire est célébré à un moment ou se manifestent un élan de solidarité de large envergure et une reconnaissance grandissante des droits du peuple sahraoui et de sa souveraineté sur son territoire, tant au plan onusien qu'européen

Dans un contexte marqué par des victoires aux plans juridique et diplomatique et une campagne de solidarité internationale de large envergure, le peuple sahraoui célèbrera lundi le 41eme anniversaire de la proclamation de la RASD, résolu plus que jamais, à poursuivre sa "bataille sacrée et juste".

A l'occasion du 41ème anniversaire de la proclamation de la RASD, "j'ai le plaisir de vous présenter mes plus cordiales et chaleureuses félicitations", a écrit le président panaméen dans son message au président sahraoui, repris par l'Agence sahraouie SPS dimanche.

