Sénégal: SIA 2017 - Une gamme de produits céréaliers et halieutiques à l'appréciation du public

Les stands réservés aux exposants du Pavillon Sénégal à la 54-e édition du Salon international de l'agriculture de Paris (SIA) affichent majoritairement des richesses gastronomiques sénégalaises, à travers une présentation de produits céréaliers et halieutiques transformés, divers et variés, a constaté l'APS.

Un tour des différents espaces d'exposition des producteurs sénégalais au SIA 2017, axé sur la thématique : "L'Agriculture, une passion, des ambitions", renseigne, à travers la belle présentation des produits et de l'aménagement du pavillon, sur l'ambition de démultiplier les opportunités de vente, mais aussi, et surtout, de nouer des partenariats pour le futur.

"Je participe à mon 14e SIA avec trois variétés de melon et du butternut exposées cette année dans des emballages répondant aux normes", a déclaré le gérant de la ferme "Delta Prim", sise à Richard-Toll (Saint-Louis), Hamidou Kane, qui revendique 23 ans d'expériences dans les fruits et légumes et reproduction de semences bio.

"Mais, cette année, c'est super ! On ne se plaint pas de manque de visibilité. Une revendication d'une dizaine d'années est ainsi réglée avec l'aménagement de l'espace d'exposition, avec la séparation entre institutionnels et exposants", a expliqué M. Kane, qui a aussi apprécié positivement l'installation de tables aménagées pour le B to B.

"Nous avons déjà eu une demi-douzaine de contacts entre hier [samedi] et aujourd'hui [dimanche]", a souligné, ravi, Hamidou Kane.

"C'est ma première participation et les réunions préparatoires tenues au ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural à Dakar nous ont édifiés sur la posture à tenir par rapport à la qualité des produits. Ils nous avaient demandé d'éviter les emballages en plastique et de privilégier les verres" a, pour sa part, soutenu Thioro Faye, du GIE Takku Liggey des Parcelles Assainies de Dakar.

"Nos fruits, légumes et céréales locales, notamment les conserves de +madd+ se vendent pour le moment bien, mais nous n'avons pas encore de contact", a-t-elle déploré.

"Nos fonio, +thiakry+, pains de singe, jus et sirops de +ditakh+, +mbouraké+, bien emballés et présentés, sont très appréciés par les visiteurs qui en achètent", s'est réjouie Khady Touré des établissements "Wili Diouno" (être matinal en socé), qui a salué les nouveaux aménagements du stand-devenu plus spacieux- qui facilitent les mouvements à l'intérieur.

"Nous avons reçu beaucoup de visiteurs, d'acheteurs, fait des contacts et attendons de voir ce que cela va donner", affirme Fatou Dieng Diagne du GIE "O2D" (Omar Deyman Dieng), qui s'active dans le pèlerinage aux lieux de l'Islam, mais aussi dans la transformation des produits halieutiques.

"Notre GIE familial s'est mis dans la transformation des produits halieutiques [par] le truchement d'une amie de Ziguinchor, rencontrée à La Mecque", a expliqué Mme Diagne, ajoutant avoir amené à Paris des fruits de mer séchés et bien emballés (yokhoss, yeet, toufa, guedj, sipakh, etc.)

Selon Mme Diagne, qui a participé à moult salons en Amérique, Afrique et Europe, "les contacts noués au SIA de l'année dernière avaient permis d'amener aux Etats-Unis un conteneur de "kong' fumé".

Makhary Seck de la jeune société "Thiély Groupe", productrice de la gamme "Sira" et membre en six mois d'existence du réseau de distribution de divers supermarchés de Dakar, fait de sa première participation au SIA de Paris une "vitrine, une occasion de nouer des partenariats" au-delà des visites et petits achats constatés ces deux jours.