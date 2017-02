Maroc: Le WAC conforte son statut de leader

Le Maroc, l'un des pays les plus représentés à la 25ème édition du Festival… Plus »

Se montrant fair-play et ne voulant pas mettre leurs hôtes dans le pétrin, les Zayanis ont fait une concession, optant pour une autre couleur poussant même leur générosité plus loin encore en prêtant des bas à leurs adversaires du jour.

Ce fut une confrontation entamée pied au plancher et bouclée sur un rythme effréné. Les Casablancais, coachés par Houcine Ammouta, se sont montrés beaucoup plus dangereux que les Berkanis, se créant de réelles occasions mais ne concrétisant qu'une seule grâce à Amine El Attouchi juste avant la fin du premier half.

Ce n'était pas gagné d'avance pour les Rouge et Blanc devant une formation berkanie qui fait partie des sérieux prétendants au sacre. Une partie des plus plaisantes même si le public continue de faire défaut, ce qui n'a pas empêché les deux équipes de produire un football de qualité que l'on aimerait voir régulièrement.

