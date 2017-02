Afrique: ===Echos, échos, échos===

Lusaka (Zambie) — La circulation à gauche, la qualité du National Heroes Stadium, la propreté des rues, l'affluence : des échos collectés en marge du match d'ouverture de la CAN U20 ayant opposé le pays hôte, la Zambie, à la Guinée, ce dimanche.

Affluence : trois heures avant le coup d'envoi, l'affluence et la ferveur des supporters en voiture comme à pied se dirigeant en direction du stade dénotent l'amour des Zambiens pour leur pays. Résultat des courses : des embouteillages monstres ce dimanche en milieu de journée à Lusaka, la capitale.

Cette affluence massive dans un stade de 60.000 places rempli comme un œuf, peut aussi être l'expression de leur foi en cette équipe de jeunes sacrés, en décembre dernier, champions de la COSAFA (zone de l'Afrique australe).

La direction technique du football zambien, qui a permis à cette équipe de faire deux semaines de stage en Espagne, prévoit d'y puiser la base de la sélection locale devant disputer les éliminatoires du CHAN 2018.

La Zambie, championne d'Afrique en 2012, n'a pas pris part à la phase finale de la CAN 2017. La Guinée Bissau, sortie première de sa poule de qualification qui comprenait aussi le Congo et le Kenya, est passée par là.

Circulation : pour un ressortissant d'un pays francophone, il y a des choses qui frappe dès le contact avec la capitale de la Zambie : la conduite à gauche, le volant à droite dans les voitures.

Il y a aussi le respect qu'on voue à son interlocuteur et la propreté des rues, où on a du mal à voir des papiers qui traînent. Une propreté à l'image de celle des restaurants où règne l'ordre le plus parfait.

Et summum de la discipline, il faut faire la queue dans les magasins, à la porte du stade ou pour entrer dans les bus de transport en commun, ou pour tout autre service.

National Heroes Stadium : Quand on vient du Sénégal, on nourrit un peu de complexe au vu de la praticabilité du stade national de Lusaka, où se jouent les matchs du groupe A de la CAN des moins de 20 ans.

Facile d'accès, le stade est spacieux, et les salles réservées aux conférences de presse sont insonorisées, contrairement à celle du stade Léopold Sédar Senghor, où les journalistes sont obligés de s'agglutiner autour des baffles pour avoir un meilleur son.