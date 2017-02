Sénégal: Des ressortissants de Kédougou réclament justice pour Yamadou et une exploitation minière profitable aux populations

Dakar — De nombreux ressortissants de Kédougou ont marché samedi à Dakar, pour réclamer justice après la mort du jeune Yamadou Sagna et demander que l'exploitation des richesses minières, dont l'or, profitent aux populations.

Les marcheurs, composés d'une majorité d'étudiants, sont partis de la place de l'Obélisque pour ensuite se rendre au rond point de la BCEAO, sur l'avenue général De Gaulle.

Arborant des brassards rouges, ils ont réclamé justice, après la mort du jeune Yamadou Sagna, tué récemment par balle à Khossanto (Kédougou), par un auxiliaire de la douane.

La mort de ce jeune est venue s'ajouter à d'autres victimes de bavures dans cette région, dont Sina Sidibé, tué en 2008 lors d'une marche, et celle de Kékouta Sidibé, arrêté pour trafic présumé de chanvre indien.

L'exploitation de l'or, dont regorge Kédougou, doit revenir aux populations locales, a réclamé Madiop Guèye, un ancien membre de l'Association des étudiants ressortissant de Kédougou, au terme de la marche.

"Et, on demande que justice soit faite, et le combat va continuer tant qu'on n'aura pas assisté à un procès public, où on aura jugé le meurtrier de notre frère, Yamadou Sagna", a-t-il prévenu.

"C'est avec un grand regret que je vous dis que la gestion des mines ne se déroule pas bien, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on nous dise qu'une petite région comme Kédougou a des problèmes d'eau, d'électricité et que l'or jaillisse partout, et qu'il y ait beaucoup de sociétés minières. On ne peut pas comprendre ça", a-t-il asséné.

Pour lui, Kédougou aurait dû avoir "de bonne infrastructures, de l'eau et de l'électricité", au regard des investissements dans le domaine minier. "Donc, je ne peux pas admettre que les gens disent qu'on a mis beaucoup de milliards. Où sont ces milliards ?", s'est-il interrogé.

Si les ressortissants de Kédougou se réjouissent du geste du président de la République, Macky Sall, qui a dépêché le ministre de l'Intérieur à Kédougou après le drame, il n'en relève pas qu"'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, en l'occurrence concernant le Fonds social minier (FSM)".

Il exhorte ainsi les sociétés minières au respect de leurs engagements, conformément à la responsabilité sociétale d'entreprise.