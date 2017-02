Algérie: La loi sur la métrologie renforcera la compétitivité de l'économie nationale

Un policier a déjoué une attaque suicide dimanche soir à Constantine, dans l'est de… Plus »

Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la consolidation des réformes économiques initiées dans le pays d'autant plus que la loi sur la métrologie n'a pas fait l'objet de modification depuis plus d'un quart de siècle alors que le climat économique a connu, lui, un changement radical, conclut le ministre.

Evoquant la formation, il a souligné l'existence d'un projet entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l'Industrie pour l'introduction d'une spécialité en métrologie.

S'exprimant sur les peines jugées "insuffisantes" par certains membres du Conseil de la Nation, il a déclaré que l'objectif premier était de dissuader les opérateurs à ne pas recourir à des moyens de métrologie non conformes et, c'est pourquoi, selon le ministre, le texte prévoit une réduction maximale de la peine d'emprisonnement avec révision à la hausse des amendes.

D'autre part, M. Bouchouareb a expliqué le regroupement des missions de la métrologie légale, fondamentale et industrielle sous la coupe d'une seule instance était générateur de ressources financières à travers le recouvrement de taxes parafiscales qui contribueront à couvrir les différentes dépenses et charges.

Sur l'"intérêt accordé à la métrologie légale par rapport à la métrologie fondamentale et industrielle dans le texte de loi", il a souligné que cela est dû aux retombées de la métrologie légale sur la société car couvrant plusieurs secteurs touchant directement le citoyen et la société.

Répondant aux préoccupations des membres du Conseil de la nation sur le nombre des acteurs et instances impliquées dans le système national de métrologie et son impact sur les interférences des prérogatives, M. Bouchouareb a estimé qu'"il est inconcevable de construire une métrologie nationale sans impliquer l'ensemble des potentialités existantes", faisant remarquer la concrétisation de cette infrastructure de base "exige la conjugaison des efforts de toutes les énergies nationales".

La loi sur la métrologie "permettra à l'Algérie d'établir des règles et des mesures susceptibles de contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie et de renforcer le rôle de l'Etat en matière de protection de la santé et la sécurité du citoyen et de son environnement ainsi que celles des entreprises", a indiqué M. Bouchaoureb lors d'une plénière au Conseil de la nation présidée par Abdelkader Bensalah, son président.

Alger — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, a affirmé dimanche à Alger, que le texte de loi sur la métrologie contribuera à renforcer la compétitivité de l'économie nationale et permettra à l'Algérie de parachever sa souveraineté en la matière.

