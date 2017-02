Algérie: Tizi-Ouzou - Une grève de commerçants pour le "retrait du bureau de wilaya de l'UGCAA"

Tizi — Une grève générale initiée dimanche par un collectif de commerçants et artisans de Tizi-Ouzou pour demander "le retrait du bureau de wilaya de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA)", a été largement suivie au chef-lieu de wilaya, a-t-on constaté.

Au centre-ville, à la nouvelle ville, et à la haute ville de Tizi-Ouzou, tous les commerces ont baissés rideaux. Quelques commerces de quartiers ont assuré un service minimum le matin avant de fermer pour adhérer au mot d'ordre de grève du Collectif des commerçants.

"La grève a été également observée dans d'autres localités, à l'instar de Draa Ben Khedda, Azazga, Fréha et Mâatkas", un représentant des contestataires, Samir Djebbar.

Au chef-lieu de wilaya, des commerçants et artisanes ont observé un rassemblement devant le siège de l'UGCAA en déployant des banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire "l'UGCCA appartient à tous les commerçants et artisans", et "nous exigeons des élections libres et démocratiques".

Ils ont ensuite improvisé une marche vers la placette du musée du centre-ville, où leurs représentants ont pris la parole pour réitérer leurs revendications contenues dans leur appel à la grève, du reste non signé, et concernant "le gèle" des activités du bureau de wilaya de l'UGCAA qu'ils considèrent "non représentatifs" et "l'organisation d'élections libres et démocratiques à tous les niveaux par une commission dont feront partie les délégués des commerçants".

Les manifestants se sont dispersés dans le calme, a-t-on constaté.