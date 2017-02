Algérie: Lamamra - Les relations entre le pays et l'Argentine "empreintes de confiance et de respect mutuel"

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra a indiqué dimanche à Alger que les relations entre l'Algérie et l'Argentine étaient "empreintes de confiance et de respect mutuel".

"L'Argentine est une nation amie et sœur, avec laquelle l'Algérie s'honore d'avoir des relations anciennes et amicales, de coopération empreintes de confiance et de respect mutuel", a-t-il indiqué au terme de la signature du procès-verbal de l'échange des instruments de ratification concernant l'accord de coopération dans les domaines de la santé publique et des sciences médicales avec son homologue d'Argentine, Susana Malcorra.

Il a ajouté que les deux pays avaient, à l'actif de cette relation, des réalisations "appréciables", dans le domaine économique, de la science et de la technologie, puisque le premier réacteur nucléaire de recherche "Nour", à Draria, a été fourni par l'Argentine.

Il a relevé, dans ce sillage, que c'était la première expérience d'exportation en matière technologique et scientifique de l'Argentine, et le premier réacteur d'importance que l'Algérie a acquis dans le cadre de cette coopération sud-sud, dans laquelle "nos deux pays investissent leur foi et également leur potentiel".

"Nous avons toujours eu des relations de confiance, mutuellement avantageuses et nous avons eu dans le domaine multilatéral des moments d'intense coopération qui ont permis des réalisations très appréciables dans l'évolution de l'agenda international dans le cadre de la coopération pour le développement, comme dans le cadre de la coopération pour la paix et la sécurité internationales".

Il a ajouté que la chef de la diplomatie d'Argentine, aussi bien dans des fonctions très importantes qu'elle a assumées au titre du programme alimentaire mondial, que dans le cadre des Nations unies, où elle a eu une responsabilité encore plus grande, a toujours été à l'écoute de l'Afrique et du monde arabe.

"Elle a toujours été sensible à la valeur ajoutée que l'Algérie a toujours pu apporter à l'agenda des Nations unies", a-t-il soutenu.

Pour sa part, la ministre argentine a indiqué que le PV signé par les deux pays concernait un accord déjà signé entre les deux pays, mais "nous en avons amélioré les conditions", ajoutant qu'il s'agissait précisément d'un accord dans le secteur de la santé.

"Nous avons déjà établi une coopération sur ce que nous avons fait dans le domaine du nucléaire, lié au secteur de la santé, à travers l'apport d'une technologie", a-t-elle expliqué.

Elle ajouté qu'elle avait établi un programme pour l'exploitation de toutes les opportunités entre les deux pays, pour notamment amener le secteur privé des deux pays à établir des partenariats.

Elle a relevé que son pays prendra part au salon de l'agriculture en Algérie et invité de son côté les officiels et les investisseurs algériens pour avoir des discussions concrètes sur des opportunités d'affaires pour les deux parties.

"Nous nous considérons comme des partenaires Sud-Sud et nous avons ce besoin de renforcer cette coopération et de tirer profit des avantages dont nous disposons tous les deux pour mobiliser nos capacités avec le Nord".