Congo-Kinshasa: L'ONU appelle à la désignation d'un Premier ministre présenté par le Rassemblement

Le Conseil de sécurité a demandé au gouvernement congolais d'envoyer sur place immédiatement une enquête crédible et impartiale et de traduire en justice tous les responsables.

Les quinze se sont déclarés vivement préoccupés « par les récentes informations faisant état de violations graves du droit international humanitaire commises par des milices locales dans la région de Kasaï, notamment le recrutement et l'utilisation illégale d'enfants soldats et les meurtres de civils par des membres des forces de sécurité de la RDC, qui pourraient constituer des crimes de guerre en vertu du droit international ».

Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur appui à la médiation menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et ont réaffirmé la nécessité pour toutes les parties de soutenir et de participer de manière constructive à ces efforts de médiation.

Le conseil de sécurité a rappelé que les questions de sécurité ne devraient pas retarder la mise en œuvre de l'accord et que sa mise en œuvre rapide est importante pour assurer la paix et la sécurité dans le pays.

Les quinze se sont inquiétés de ce que, deux mois après la signature de l'accord, la nomination d'un Premier ministre présenté par la coalition Rassemblement, ainsi que l'installation d'un nouveau gouvernement de transition et du Comité national de suivi de l'accord (CNSA) n'aient pas encore eu lieu. Ils ont souligné la nécessité de maintenir la bonne volonté politique qui a mené à la signature de l'accord afin d'éviter une plus grande insécurité en RDC.

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé vendredi 24 février « toutes les parties prenantes de la RDC, y compris le Président Kabila, la majorité présidentielle et l'opposition, à redoubler de bonne foi leurs efforts en vue d'une conclusion rapide des pourparlers en cours sur les 'arrangements particuliers' de l'accord, afin de désigner d'urgence un Premier ministre présenté par le Rassemblement, conformément à l'accord du 31 décembre, de mettre en place le CNSA et de mettre en œuvre pleinement des mesures de confiance ».

