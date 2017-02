Maroc: Un léger retour des touristes en 2016

Le Maroc, l'un des pays les plus représentés à la 25ème édition du Festival… Plus »

La suppression des visas pour les Chinois en juin dernier est un signe dans leur direction et il semble porter ses fruits. Toutefois la conjoncture défavorable à d'ores et déjà amené le Maroc à renoncer à son objectif inatteignable de 20 millions de touristes en 2020.

Les Français sont toujours et de loin les plus nombreux suivis par les Espagnols. Dans l'avenir, le Maroc table sur un essor du nombre des touristes en provenance de Chine et de Russie qui ne représentent encore qu'une centaine de milliers de touristes par an.

L'année dernière, 10 300 000 touristes ont visité le Maroc, rapportant près de 6 milliards d'euros. La dernière attaque terroriste remonte à 2011 et les autorités ont renforcé sensiblement les mesures de sécurité. L'enjeu est d'importance car le tourisme représente 10% du PIB marocain et c'est le 2eme employeur du pays.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.