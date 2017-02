Sénégal: Ce constat de l'entreprise qui appelle des réformes financières

Enfin la 3ième orientation porte sur le besoin et surtout cette urgence pour les privés nationaux d'engager les concertations nécessaires pour constituer des groupes financiers de taille importante, compétitifs et pouvant permettre l'émergence de champions nationaux à l'instar des autres secteurs de l'économie nationale.

Le deuxième besoin est celui de renforcer le dispositif de financement des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (Pme), en dotant la Banque nationale de développement des entreprises (Bnde), le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) et le Fonds souverain d'investissement du Sénégal (Fonsis) de moyens conséquents leur permettant de remplir leurs missions. A cet égard, il a souligné les efforts importants accomplis par l'Etat dans ce sens.

D'abord, il demande une pause dans la délivrance de nouveaux agréments dans les banques et assurances. Une trêve pour aider les privés nationaux du secteur financier à gagner en taille et à faire face à la concurrence de grands groupes étrangers.

Le président de cette organisation patronale, Baïdy Agne, s'en interroge. «Comment peut-on expliquer et comprendre cette particularité bien sénégalaise : notre pays est le 3ième marché pour les primes d'assurance collectées dans la zone Cima... Il est ouvert aux compagnies d'assurance de diverses nationalités (ivoirienne, camerounaise et marocaine, etc, ... Elles sont là alors qu'aucune compagnie d'assurance sénégalaise n'est installée dans ces pays... », s'est-il demandé.

C'est un constat du parti de l'entreprise. Ces particularités bien sénégalaises des assurances et banques que le Conseil national du patronat (Cnp), militant du parti de l'entreprise, n'arrive pas à expliquer et comprendre. De quoi s'agit-il ?

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.