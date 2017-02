Burkina Faso: MICA - Un marché achalandé à la 18e édition

« Il vous appartient également d'achalander le marché du film d'œuvres de très belle facture. C'est essentiellement à ce tournant de l'ingéniosité et du talent que vous attendent les distributeurs, les diffuseurs, les exploitants et naturellement les cinéphiles », s'est-il adressé aux professionnels.

Le thème de la 25e édition de la biennale du cinéma étant « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel », le représentant du ministre a encouragé les institutions étatiques des pays africains à accorder les meilleures facilités aux professionnels afin de booster la production.

Pour le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Christian Somda, le marché du film est une vitrine pour les œuvres cinématographiques africaines et de la diaspora.

Les offres du marché, à l'écouter, sont plus alléchantes à cette édition et à cet effet, elle a invité les acteurs du cinéma à s'en approprier pour non seulement faire fructifier leurs affaires mais aussi pour capitaliser et mutualiser leurs réflexions et expériences.

Pour la présente édition du FESPACO, le Marché international du cinéma et de la télévision africains (MICA) est installé à la salle Polyvalente et celle des Fêtes de Ouaga 2000. Ce changement de cadre vise, selon les organisateurs, à apporter des innovations à l'activité.

Le Marché international du cinéma et de la télévision africains (MICA) a ouvert ses portes, le dimanche 26 février 2017. Installé dans le quartier Ouaga 2000, le cadre dispose d'espaces multifonctionnels pour des stands d'exposition, de salons b 2 b et des rencontres professionnelles.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.