Sénégal: Le maire de Dakar "réconforté" par le soutien d'anciens du PS à Tambacounda

"La culture du coton était quelque chose ici (à Tambacounda), on était à 50.000 tonnes, et il y avait divers projets comme les Terres neuves, la plantation de la banane", entre autres, a rappelé l'édile de Dakar, une manière d'insister sur la situation actuelle de Tambacounda qui regorge malgré tout de potentialités qui ne demandent selon lui qu'à être exploitées au bénéfice de ses populations.

"C'est autant de signes qui ne trompent pas en politique", a-t-il commenté, avant d'ajouter : "On ne combat pas pour Khalifa Sall ou pour quelqu'un d'autre, on combat pour le Sénégal et pour des valeurs ".

"Les forces d'avenir pour lesquelles nous travaillons ont pris conscience de leur posture et ont décidé de s'engager par elles-mêmes et pour elles-mêmes", a-t-il dit.

Après s'être rendu chez Moussa Diallo et Ansoumana Signaté, il a prévu de rendre visite, lundi, à d'autres responsables socialistes comme Souty Touré et Douga Kanté.

Il a notamment cité Mountaga Dabo et Kabiné Kaba Diakité, rejoints plus tard par Tiédel Diallo, venu de Goudiry.

"Beaucoup avaient dit que le Parti socialiste était mort à Tamba, que Tamba n'avait pas d'opposition et qu'ils tenaient" la ville, a-t-il relevé lors de ce meeting devant le domicile du responsable du mouvement "And dolel Khalifa" (ADK), Lansana Kanté, au quartier Abattoirs.

