Togo: Un nouveau paysage urbain

Non seulement il n'a été que partiellement exécuté, mais le mode de production de l'espace urbain a généré la création de quartiers disparates et sous-équipés.

Les études concernant le schéma directeur élaboré il y a près de 40 ans et désormais caduque ont montré ses limites et ses carences.

Il s'agit d'un projet qui vise à remédier au développement anarchique de l'urbanisation, à rattraper les retards en matière d'habitat, d'équipements, de desserte et de déplacement et d'incorporer le principe de développement métropolitain à travers un réseau de localités proches du Grand Lomé, notamment Anèho, Tsévié et Noépé.

Le nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé, en cours d'élaboration, prend en compte le territoire partagé par la Commune de Lomé et l'ancienne préfecture du Golfe.

