Cote d'Ivoire: Moronou / Ahoua N'doli Théophile à la jeunesse du PDCI - : "Nous n'avons pas le droit de tuer le RHDP "

Un véritable plaidoyer pour la redynamisation du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Samedi dernier à sa résidence à Cocody, le ministre Ahoua N'Doli Théophile (secrétaire exécutif du PDCI chargé du suivi de l'action gouvernemental) a instruit la jeunesse PDCI du Moronou sur l'importance de consolider le RHDP et d'aller au parti unifié.

« Si nous n'arrivons pas à créer ce parti unifié, pour lequel il y a eu tant et tant de sang versé, de larmes et de grincements de dents, alors le combat que nous menons depuis douze ans ensemble, au sein du RHDP, aura été un combat vain », a-t-il souligné d'entrée avant de faire cette mise en garde : «Nous n'avons pas le droit de tuer le RHDP, ni faire du parti réunifié un enfant mort-né, juste par orgueil ». Le secré- taire exécutif du PDCI chargé du suivi de l'action gouvernementale a ensuite donné les raisons qui commandent la création du parti unifié. La première raison, a-t-il relevé, est d'ordre historique. La seconde est d'ordre culturel quand la troisième est liée à la paix et à la stabilité. Aucun pays, a souligné le ministre Ahoua N'Doli Théophile, ne peut se construire sans paix et dans l'instabilité.

Pour conclure, il a demandé aux jeunes de ne pas se tromper de combat car l'adversaire « n'est pas forcément dans l'opposition, il est peut-être en nous et il a pour noms repli dans nos partis politiques qui pris individuellement ne peuvent glaner des lauriers importants ». Bien avant cette intervention, les coordonnateurs Koua Kouamé Laurent (JPDCI urbain, département de M'Batto) et Effo N'Guessan (JPDCI rural, Arrah) ont présenté, au nom de la jeunesse PDCI du Moronou, leurs vœux de nouvel an au secrétaire exé- cutif chargé du suivi de l'action gouvernementale ainsi que leur programme d'activités en 2017.