Cote d'Ivoire: Décédé le 13 novembre 2016 - Le dernier but de Laurent Pokou

Il drainait du monde dans les stades. Même décédé, Laurent Pokou a encore mobilisé pour son tout dernier match au stade de Tiassalékro, samedi dernier, à l'occasion de l'ultime adieu de la nation. Cette place a refusé du monde à l'occasion de la messe de requiem dite par Monseigneur Alexis Toualy.

Les personnalités telles que le ministre des Sports et des Loisirs Amichia Fran- çois, le président de la FIF Sidy Diallo et son vice-président Sory Diabaté sont venues rendre le dernier hommage à Laurent Pokou. Outre ces personnalités, tout le monde sportif ivoirien et africain a tenu à témoigner son affection à l'homme d'Asmara. L'officiant du jour a rendu un hommage à l'ancienne gloire du football ivoirien. Monseigneur Alexis Toualy a retracé la vie et le parcours professionnel de Laurent Pokou. Il n'a pas manqué de rappeler que le défunt, de son vivant, a donné de la joie aux Ivoiriens par la qualité de ses prestations sur les stades. «Laurent Pokou était un rassembleur, un homme de joie», a-t-il laissé entendre.

Aussi a-til demandé à tous de prier pour le repos de son âme. L'homme de Dieu a rappelé que l'illustre disparu a marqué son époque. Après la messe, le cortège funèbre de LP a pris la direction du cimetière de Tiassalé pour le repos éternel. Laurent Pokou, faut-il le rappeler, a été rappelé à Dieu, le 13 novembre 2016 à l'âge de 69 ans. Au palmarès, il a été meilleur buteur de la can 1968 avec 6 réalisations. En 1970, il est également le meilleur buteur de la can avec 8 buts. Recordman de buts marqués en un seul match à la can face à l'Ethiopie. Il détient le record de meilleur buteur de la can jusqu'à 2008 ou il sera détrôné par le camerounais Samuel Eto'o. Laurent Pokou a totalisé 70 sélections en équipe nationale.