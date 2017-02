Cote d'Ivoire: En marge du Salon International de l'Agriculture de Paris - Le pays honoré

La reconnaissance d'un mérite. C'est celle que vient de recevoir le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, en marge du Salon international de l'agriculture de Paris. En effet, ce 24 février, le ministre ivoirien a été fait Commandeur dans l'ordre du Mérite agricole français. Et la cravate de Commandeur lui a été remise par le ministre français de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, à son cabinet sis au 78 rue de Varenne, dans le cadre d'une cérémonie organisée à cet effet.

Pour Le Foll, ce prix de légion d'honneur du secteur agricole, marque l'engagement depuis de longues années du ministre Sangafowa Coulibaly, pour l'agriculture, non seulement ivoirienne mais africaine. « Je me réjouis de cette reconnaissance de l'Etat français à mon endroit. Le mérite revient notamment au Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision, ainsi qu'à l'administration agricole et au monde paysan », a indiqué le ministre, seul africain à bénéficier de cette distinction. Avant d'ajouter : « Recevoir cette distinction d'un grand ministre, comme vous, au nom de ce grand pays qu'est la France, me procure une fierté et m'encourage à m'investir davantage dans l'action publique de mon pays ».

Sangafowa Coulibaly a saisi cette opportunité pour saluer la vision et l'engagement du président français, François Hollande, pour le continent africain, notamment pour son adresse lors de la COP 22 à Marrakech, au Maroc, fin 2016. Cette distinction, selon de nombreux observateurs, se veut une reconnaissance de l'engagement du ministre, depuis de longues années dans l'agriculture ivoirienne et africaine. En atteste les résultats remarquables pour le Programme national d'investissement agricole (PNIA1) et la procédure actuelle de la formulation du PNIA2 pour une transformation structurelle de l'économie agricole ivoirienne, sa contribution lors de la COP 22 à Marrakech en tant que Président actuel de la 29ème conférence régionale de FAO, son engagement pour l'adaptation de l'agriculture africaine (AAA) et son soutien actif au projet de captation du Carbonne dans le sol dénommé 4/1000 comme proposition de solutions pour l'atténuation des effets du changement climatique.

Ce lundi, à Paris, dans le cadre du 54ème Salon international de l'agriculture de Paris (Sia 2017) qui s'est ouvert samedi dernier au Parc d'exposition de la porte de Versailles, le ministre Sangafowa Coulibaly prononcera une communication autour du thème : « Quelles politiques publiques pour quels territoires ruraux ? ». Mais déjà, le constat qui est fait, c'est que pour cet évènement, la Côte d'Ivoire met en exergue la production et la transformation locales par le biais de « La Boutique paysanne ». Information donnée par le ministre ivoirien, à l'issue d'une visite des stands ivoiriens. Une innovation qui vise à montrer le savoir-faire des producteurs ivoiriens à travers. Aussi Sangafowa Coulibaly les a-t-il exhortés à nouer des partenariats lors de ce salon qui prend fin le 05 mars.