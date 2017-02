Cote d'Ivoire: 25ème édition du FESPACO - Alpha Blondy et un spectacle équestre pour une ouverture en beauté

Samedi 25 février 2017. Il est un peu plus de 18h, la nuit tombe sur Ouagadougou. Dans la bonbonnière du stade Joseph Issoufou Conombo (ex-stade municipal), prise d'assaut par un public nombreux, tous les yeux sont rivés sur le podium installé sur la pelouse. L'instant est solennel. Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, donne symboliquement, sous le regard admiratif du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, et de son homologue burkinabé Tahirou Barry ainsi que d'autres personnalités du Burkina Faso, le clap d'ouverture de la 25ème édition du Fespaco (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou).

C'est l'explosion de joie dans le stade. Dans la foulée, le présentateur de la cérémonie annonce la méga star du reggae, Alpha Blondy. Pendant une heure, le chanteur ivoirien, coiffé d'un chapeau aux couleurs de la Jamaïque, fait vibrer plus de 5000 personnes acquises à sa cause, qui reprenait en chœur les refrains de certains titres à succès. L'ambiance était tout simplement électrique... Avant le show d'Alpha Blondy, l'actrice burkinabè Mady Dermé avait gratifié le public d'un éblouissant spectacle équestre, mettant en scène une quarantaine de chevaux bien dressés et de cavaliers talentueux, qui a arraché des ovations nourries aux festivaliers présents dans les travées de cette enceinte sportive.

Les artistes Awa Sissao, Sana Bob et Smockey, tous originaires du Burkina Faso, ont également fait montre de leur savoir-faire, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Bien entendu, il y a eu l'incontournable série des allocutions. Ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry a salué d'emblée la présence du Président Kaboré, rappelant au passage que depuis 1999, aucun de ses pré- décesseurs n'avait assisté à l'ouverture du Fespaco.

Ensuite, il a indiqué que le cinéma africain doit s'adapter aux nouvelles technologies, se professionnaliser davantage. « Bienvenue au pays du peuple insurgé, du 30 et 31 octobre 2014, qui a su briser, au prix de mille sacrifices, les chaînes de l'esclavage de tous ordres et qui entend marcher fièrement vers le champ lumineux de la liberté et des valeurs républicaines», a conclu M. Barry. De son côté, le ministre Bandaman a exprimé sa gratitude aux autorités du Burkina Faso, pour avoir désigné la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur de ce 25ème Fespaco. Puis, il a rappelé les efforts faits par l'Etat de Côte d'Ivoire, à travers son département, pour relancer le cinéma ivoirien.

Il s'agit entre autres de la dynamisation de l'Office national du cinéma, la création d'un fonds de soutien à l'industrie cinématographique, l'élaboration d'une loi qui régit le secteur du cinéma en Côte d'Ivoire, le soutien à des festivals et manifestations visant à promouvoir le 7ème art ivoirien etc. Il a aussi précisé que la délégation qui l'accompagne est forte de plus de 300 personnes.

Maire de Ouagadougou, Armand Bénéouindé a émis le souhait de voir le festival retrouver son lustre d'antan. Durant une semaine, pas moins de 150 films seront projetés en compétition et hors compétition, en marge du marché international du cinéma et de la télévision africains (MICA) qui sera cette année à sa 18ème édition. Vingt longs métrages sont en compétition pour l'Etalon d'or de Yennenga, distinction suprême de ce Fespaco 2017. Une place de choix sera également accordée aux échanges, à travers les rencontres professionnelles, le colloque sur le thème «Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel».