Cote d'Ivoire: Examens scolaires dans le technique et la formation professionnelle - Les inscriptions prennent fin le 24 mars prochain

Les inscriptions aux examens scolaires session 2017 dans l'Enseignement technique et la Formation professionnelle sont ouvertes depuis le 20 février dernier dans les établissements publics et privés de cet ordre d'enseignement, pour les candidats officiels.

Et dans les Directions régionales et départementales de la formation professionnelle, pour les candidats libres. Ces inscriptions qui se font sur le site www.decobci.net prennent fin le vendredi 24 mars prochain, délai de rigueur. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse émanant du secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle rendu public le 23 février dernier.

Le Secrétariat d'Etat demande à tous les candidats aux examens du CQP ; CAP ; BEP ; BT et BP de se conformer à cette date des inscriptions. Ils sont invités à consulter les conditions de candidatures dans les Directions régionales et départementales ainsi que dans les établissements publics et privés de la formation professionnelle, ou sur le site internet www.decobci.net. Pour des renseignements complémentaires, les candidats peuvent s'adresser à la Direction des Examens, des Concours, de l'Orientation et des Bourses sise aux Deux Plateaux.