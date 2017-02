Cameroun: Ascension du Mont Cameroun - Pari gagné!

D'une édition à l'autre, l'Ascension du Mont Cameroun prend de plus en plus d'envergure et se positionne comme un rendez-vous annuel désormais incontournable. Cette année, plus de 500 athlètes de diverses nationalités se sont bousculés pour aller à la conquête du « Char des dieux ». Avec, en bout de course, un homme et une femme qui ont grimpé sur la plus haute marche du podium.

Devenu au fil des ans l'un des événements sportifs les plus médiatisés du pays, la « Course de l'espoir » a connu des hauts et des bas en plus de quatre décennies. Ce qui était au départ une initiative privée regroupant tout au plus une centaine d'alpinistes amateurs est devenue aujourd'hui presqu'une affaire de professionnels.

Pour espérer gagner, il faut travailler dur, se préparer longtemps à l'avance. Malgré un passage à vide au début des années 90, la « Course de l'espoir » a fait plus que survivre, surmontant des nombreux obstacles pour s'inscrire dans la durée. Même dans les moments les plus difficiles, l'appui des pouvoirs publics a été déterminant pour consolider les acquis.

Fort de ce soutien et grâce à la combativité et à l'endurance des athlètes venus d'horizons divers, « l'Ascension » s'est imposée au fil des ans comme une grande fête populaire, donnant toutes ses lettres de noblesse à l'athlétisme qui exerce désormais un pouvoir d'attraction sur le public à l'instar du football.

Il n'en demeure pas moins que sa programmation et son organisation ne sont pas exemptes de tout reproche. Ces dernières années, les questions liées au financement ont souvent été évoquées.

Ces derniers temps, les spéculations vont bon train, avec l'annonce du retrait, pour la deuxième fois, de l'entreprise brassicole qui en était le principal sponsor. Comment donc envisager l'avenir dans ce contexte ?

On peut logiquement supposer qu'en plus de 40 ans, l'épreuve reine de l'athlétisme au Cameroun a atteint l'âge de la maturité. Sur la base des expériences accumulées, ce rendez-vous annuel exige plus de professionnalisme dans son organisation, avant, pendant et après.

Malgré les soubresauts, nul ne peut nier l'importance qu'a prise cette épreuve au cours des dernières décennies. Au point de devenir la première course d'endurance de l'Afrique centrale. De ce fait, elle attire de plus en plus d'athlètes étrangers.

L'augmentation du montant des primes versées aux vainqueurs tout comme le respect de la parité homme/femme y sont peut-être pour quelque chose. Mais, il faut regarder plus loin dans le sens de l'amélioration.

On pourrait envisager, par exemple, la création d'une structure permanente spécialement chargée de l'organisation de l'événement et qui prendrait en compte tous les paramètres liés, qu'il s'agisse de la préparation des athlètes, de l'administration, du marketing, etc.

Par ailleurs, l'Ascension du Mont Cameroun gagnerait à soigner davantage son image pour mieux se « vendre » à travers une plus grande visibilité à l'international.

En se valorisant davantage, la compétition peut donner également une plus grande exposition aux vainqueurs qui pourraient aussi participer aux principales compétitions d'athlétisme en Afrique, voire au-delà. Quoiqu'il en soit, l'édition 2017 a été un pari gagné.