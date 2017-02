Ile Maurice: Journée porte ouverte sur les perspectives d'emploi dans le secteur maritime

communiqué de presse

Une journée porte ouverte axée sur les possibilités de carrières sur les bateaux de croisière se tiendra le mardi 28 février 2017 à la salle des conférences de la CyberTower 1 à Ebène.

Cette activité est une initiative du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et des Services maritimes en collaboration avec le Human Resource Development Council (HRDC). Des présentations par des recruteurs et des opérateurs de bateaux de croisière, le HRDC, le Mauritius Institute of Training and Development (MITD), et la Mauritius Maritime Training Academy (MMTA) sont prévues lors de cette journée porte ouverte.

Ceux intéressés pourront s'inscrire sur place à des formations dispensées par la MMTA et le MITD. Les frais de formation seront pris en charge par le HRDC et les bénéficiaires sélectionnés recevront Rs 5 000 par mois et une allocation de transport de Rs 1 000 par mois. Les cours proposés sont : Nail Technician (3 mois) ; Massage Therapist (5 mois) ; Hairdresser (7 mois) ; Cook (7 mois) ; et Beautician (10 mois). Les formations sont offertes sous le National Skills Development Programme.

Carrières prometteuses

Les perspectives de carrière dans le secteur maritime sont très prometteuses pour les Mauriciens vu notre bilinguisme. De plus, l'industrie maritime offre d'excellentes perspectives d'emploi pour la relève, que ce soit sur des navires, dans des ports ou dans des bureaux. Il est d'ailleurs possible de passer d'un emploi à un autre en cours de carrière, la flexibilité étant une des caractéristiques de cette industrie. Les salaires sont généralement très alléchants. A noter qu'environ 4 000 à 5 000 emplois à bord des croisières sont disponibles par an pour les Mauriciens.

Le gouvernement encourage ainsi des jeunes à s'embarquer dans une carrière en mer pour les nombreux avantages qu'elle offre. De plus, il s'avère nécessaire d'adresser le problème d'indisponibilité de cadres techniques tels que les Master mariners et les chefs ingénieurs dans l'industrie maritime.

Le manque de marins est dû principalement à l'ignorance des jeunes par rapport aux carrières dans ce secteur. D'où la nécessité de sensibiliser les jeunes et de les encourager à choisir une carrière en mer à travers cette journée porte ouverte.

La Mauritius Maritime Training Academy

La MMTA est chargée de fournir une formation de qualité et adaptée aux besoins de l'industrie maritime de Maurice et de la région. Elle veut se positionner comme centre d'excellence de la région en ce qui concerne la formation maritime.

Ainsi, le ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et des Services maritimes a élaboré un plan d'action, à trois axes : l'augmentation de la capacité de formation de la MMTA ; la tenue de cours plus accessibles ; et une campagne de sensibilisation sur les opportunités d'emploi dans le secteur maritime. Des enseignants à temps partiel offrent ces cours dont la durée a été réduite. Des cours du weekend et du soir ont été introduits afin que ceux qui travaillent puissent les suivre après les heures de travail.