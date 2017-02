Algérie: FAA - Le mandat 2013-2016 critiqué par l'AG, les bilans validés

Un policier a déjoué une attaque suicide dimanche soir à Constantine, dans l'est de… Plus »

Après l'expiration des délais de candidature, les dossiers seront traités et les listes affichées. La commission des recours, formée de Khaled Zegai, Mohamed Ould Amar et M'hamed Cheboub étudiera ensuite d'éventuelles réclamations émanant des candidats à la présidence ou au bureau de la FAA, a encore précisé le représentant du MJS.

L'AG a procédé à l'installation de la commission de candidature qui recevra les dossiers à partir du lundi 27 février et l'opération se poursuivra pour les 7 jours qui vont suivre. Cette commission est composée de Tayebi Boulanouar, Samir Moussaoui et Abdelhamid Bensayah.

Les bilans de l'exercice 2016, qualifiés de "corrects" par le commissaire aux comptes malgré l'absence de toutes les pièces justificatives dans les dossiers de trois opérations dont l'organisation des 17es championnats arabes juniors en Algérie en 2016, ont été validés par l'AG (moral : 51 oui, 2 non, 3 abstentions/financier : 45 oui, 0 non et 5 abstentions).

Le bilan moral du mandat olympique 2013-2016 a été néanmoins validé par presque la totalité des présents (47 oui, 0 non et 5 abstentions).

