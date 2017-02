Burkina Faso: Attention, copistes !

«Si on veut copier les autres, il est évident que nous allons nous noyer. On ne peut réaliser de film américain mieux qu'un Américain. Encore moins un film Ninja mieux qu'un Japonais. Il faut des films africains qui puisent leurs sources dans les profondeurs et la richesse de notre patrimoine culturel. C'est à partir de là qu'on pourra créer des films intéressants pour l'Afrique, les Africains et qui présenteront un intérêt aux autres ». C'est l'adresse du ministre burkinabè de la Culture, Tahirou Barry, à l'endroit des acteurs du cinéma africain à l'occasion du 25e FESPACO. Garder l'identité africaine et se concentrer sur des réalités africaines sans tenter de copier les autres, voici ce que le ministre Barry recommande aux cinéastes africains.

Les Africains doivent comprendre qu'à partir de leur vécu, ils peuvent réaliser des œuvres cinématographiques de belle facture à même d'intéresser leur public. Formater les programmes des autres, c'est faire fausse route. Nous n'avons ni les moyens financiers et matériels pour concurrencer les Américains encore moins les Indiens ou les Japonais. Est-il besoin de répéter ce conseil du célèbre écrivain et poète français Victor Hugo aux cinéastes africains ? « N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. », a-t-il conseillé. Les Africains ne peuvent battre les Américains en matière de films Cow-boy, policiers etc. D'ailleurs, même si les films américains sont considérés comme des biens culturels, c'est néanmoins une logique économique qui les commande. « La diffusion des films est purement et simplement du commerce, mue par et développée pour le profit. », avait déclaré, dès 1915, la Cour suprême des Etats-Unis. Dans ces conditions, il serait illusoire de vouloir imiter les cinéastes du pays de l'Oncle Sam.

De sources écrites, il ressort que l'industrie cinématographique est l'un des rares secteurs aux États-Unis à avoir un équilibre commercial positif. En effet, ce secteur exporte plus de produits qu'il n'en importe. Est-ce le cas en Afrique ? Non. Il y a suffisamment de la matière en Afrique pour faire des films pour l'Afrique et le monde qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à singer.

L'un des secrets du succès d'un film réside simplement dans la qualité de l'œuvre. Les cinéastes africains gagneraient à être très exigeants dans l'écriture de leurs scénarii, la mise en scène, le montage et la post production. Le thème du FESPACO 2017: « Formation et métiers du cinéma et de audiovisuel » n'est-il pas une interpellation des acteurs pour réussir la production d'œuvres qualitatives ? La réalisation d'un film est une course d'endurance dans laquelle, il convient de bannir la précipitation et le volume. Vouloir se vanter d'avoir réalisé 12 fims en un an, c'est sacrifier, sans doute, la qualité au profit de la médiocrité, du volume et de la rapidité.

Mais il ne suffit pas de réaliser un film. Il faut aussi veiller à sa promotion. Beaucoup de films restent méconnus des consommateurs. Il est alors temps que les producteurs et distributeurs y veillent.

Certes, les producteurs, scénaristes, comédiens, réalisateurs doivent améliorer leurs œuvres, il convient cependant de rappeler le rôle important que doivent jouer les Etats africains. La décision politique de chaque pays de soutenir et de promouvoir sa propre production audiovisuelle et cinématographique est irremplaçable. Il ne revient pas uniquement aux acteurs privés de développer le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. C'est à l'Etat de se mettre en première ligne pour soutenir les acteurs du cinéma tout en demandant un appui du privé. Aucune autre structure ne peut se substituer efficacement et éternellement à l'Etat. Malgré les priorités des pays, il importe que l'Etat soutienne la promotion culturelle. Elle peut être, elle aussi, inscrite parmi les priorités de l'Etat1