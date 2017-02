Burkina Faso: Revendications sociales - Le Premier ministre demande une trêve aux syndicats

Le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, a rencontré les organisations syndicales, le samedi 25 février 2017 à Ouagadougou. Il s'est agi pour le Premier ministre, de leur donner sa lecture de la situation sociale qui prévaut au Burkina Faso.

Depuis l'avènement du Mouvement pour le peuple (MPP) au pouvoir, le front social burkinabè est en ébullition. Sit-in, meetings, grèves ou menaces de grèves à longue durée sont, entre autres, les moyens de pression utilisés par les syndicats pour exiger du gouvernement, la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Face à cette situation, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba a convié les organisations syndicales, le samedi 25 février 2017 à Ouagadougou.

A l'occasion, il leur a signifié que le gouvernement est respectueux de la loi, des libertés individuelles et collectives. Mieux, il comprend et respecte la lutte syndicale orientée vers l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés. «Mais ce que l'on comprend moins, c'est l'installation progressive dans notre pays, d'une pratique de lutte qui se mue en tradition, et à travers laquelle tous les points de revendications sont quasiment au même niveau d'importance et donnent lieu à des débrayages systématiques, souvent sans préavis», a déploré le Premier ministre. A cet effet, il a fait remarquer que les plateformes revendicatives se succèdent les unes après les autres et se comptabilisent en séries de plusieurs dizaines de points. Et ce, avec la possibilité qu'un seul de ceux-ci non satisfaits soit motif de grève. «Tout doit trouver une solution tout de suite et maintenant sinon... Tous les efforts du gouvernement pour donner une suite réaliste et réalisable aux revendications sont vains», a-t-il déploré.

Au regard de cette intensité de la grogne, le chef du gouvernement s'est demandé si certains travailleurs n'ont plus la moindre affection pour le bien commun, et l'équilibre de l'Etat, au sens que tous les moyens soient bons pour obliger l'Etat à accroître tous les avantages. Même ceux secondaires au risque d'engager le pays dans une escalade et un cycle sans fin. Mais de son analyse, l'une des raisons de ces manifestations «intempestives» est l'accumulation des problèmes sous le pouvoir déchu de Blaise Compaoré et que la parole libérée a été révélée au grand jour à travers l'insurrection populaire et de l'installation d'un autre pouvoir « véritablement » démocratique.

Privilégier le dialogue

Pour lui, cette «agitation frénétique et contagieuse», menace sans doute, la paix sociale, affaiblit l'Etat et peut compromettre les possibilités de développement du Burkina Faso. «Quoique positive, certains excès de cette lutte peuvent être nuisibles s'ils entrent en conflit avec l'intérêt national en hypothéquant les chances de développement du pays», a déduit le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Mais pour épargner le «pays des Hommes intègres» de ce «sort», le chef du gouvernement a invité les organisations syndicales à privilégier davantage le dialogue, gage d'une paix sociale pérenne. «Le principe de la concertation et du dialogue permanent est et restera la pierre angulaire des rapports entre le gouvernement et vos organisations», leur a-t-il notifié. Pour ce faire, M. Thiéba a recommandé, aux organisations syndicales, de marquer une trêve sociale pour accompagner, dans la sérénité, cet effort de dialogue. «Telle me semble la ligne de conduite par laquelle nous pouvons faire avancer notre pays engagé dans la mise en œuvre harmonieuse et efficiente du PNDES », a indiqué M. Thiéba. Quant aux syndicalistes, qui ont promis d'apporter incessamment une réponse à la requête du chef du gouvernement, ils lui ont réitéré qu'ils accordent toujours une place de choix au dialogue sans lequel aucune paix n'est possible. Aussi, ont-ils recommandé au gouvernement de respecter leurs engagements vis-à-vis des organisations syndicales. «En exemple, le gouvernement n'a pas respecté les accords signés avec le Syndicat du ministère en charge du commerce (SYNAMICA), encore moins, ceux qu'il a pris par rapport à l'UITS», a indexé le président de mois des centrales syndicales, Paul Kaboré. «Je pense que la balle est dans leur camp. Il suffit qu'ils tiennent parole parce qu'il ne faut pas revenir, après avoir trouvé des points d'accord à l'issue de discussion, dire qu'on ne peut pas faire ça ou cela», a-t-il laissé entendre. Outre cela, les syndicalistes ont notifié au Premier ministre que les syndicats ne font pas tous partie de l'UAS qui compte six centrales syndicales et 17 syndicats autonomes.