Cameroun: Ligue 1 - C'est parti !

Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué à Bamboutos, qui a dominé la première mi-temps avant de baisser de rythme par la suite. Du côté de Canon, on a laissé passer l'orage avant de profiter de l'une des rares opportunités qui s'est présentée. Le match a été globalement plaisant et rythmé.

Après quatre « faux-départ » consécutifs à des reports, le championnat professionnel de football a bel et bien repris samedi dernier. Après environ cinq mois de trêve, Canon et Bamboutos ont ouvert le bal au stade Omnisports de Yaoundé, après une cérémonie d'ouverture sobre, célébrant le sport et la culture comme facteurs de rayonnement du Cameroun. Pour ce match inaugural, Bamboutos n'a pas pu exorciser ses démons de la saison dernière.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.