Cameroun: Comité national olympique - Cap sur 2020

Pour le CNOSC et le mouvement sportif camerounais, l'année 2017 sera pleine de défis. Outre le renouvellement des organes exécutifs qui s'annonce dans les fédérations, il y a des échéances sportives d'envergure comme les Jeux mondiaux, de la solidarité islamique, de la Francophonie, etc. Sans oublier la grande nuit des arts martiaux au plan local.

Entre autres, que les athlètes méritants bénéficient d'un programme de formation à long terme dès maintenant pour les J.O de Tokyo et la poursuite de la promotion et la formation des encadreurs techniques à travers les bourses olympiques. De son côté, Hamad Kalkaba Malboum a déclaré que le CNOSC va notamment soutenir les fédérations sportives nationales dans l'élaboration de leurs stratégies de développement.

