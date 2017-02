Congo-Kinshasa: L'ONU met la pression

Pour sa part, la Conférence des évêques ne cache pas son agacement devant les retards accumulés et appelle pouvoir et opposition à s'entendre urgemment. Du reste, après plusieurs jours de silence, la Cenco a recommencé à faire entendre sa voix.

Mais le gouvernement n'est pas d'accord avec cette démarche. Pour le pouvoir de Kinshasa, l'opposition doit proposer trois noms et non un seul, afin que le président Joseph Kabila puisse opérer le choix final.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a fait part vendredi dernier de son inquiétude devant le manque de progrès dans les négociations politiques congolaises. Le 31 décembre dernier, pouvoir et opposition congolais étaient parvenus à un accord pour la gestion d'une période de transition d'un an avant la tenue des élections générales.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.