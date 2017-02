Cameroun: CAN Juniors - Les Lionceaux dans l'arène

Ils disputent ce jour leur première rencontre de la compétition ouverte hier en Zambie contre l'Afrique du Sud.

Eric Ayuk Mbu, avant-centre des Lionceaux, affiche un air de sérénité. Le match de ce jour, ses coéquipiers et lui y pensent, mais pas à en perdre le sommeil. Idem pour le sélectionneur, Ashu Besong.

Le Cameroun affronte l'Afrique du sud pour son entrée à la 20e édition de la coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans. La pelouse du stade Levy Mwanawasa Stadium est prête à accueillir les Amajita d'Afrique du Sud et les Lionceaux du Cameroun. La compétition a été lancée hier à Lusaka en Zambie dans le groupe A.

Les Lionceaux sont logés dans le groupe B, basé à Ndola dans la province de Copperbalt, avec pour autres adversaires, le Soudan et le Sénégal. Parlant de philosophie de jeu, les coéquipiers de Samuel Oum Gouet se cherchent encore.

En stage entre novembre 2016 et le 25 février 2017, ils ont eu droit à une préparation à la « camerounaise ». Ils ont disputé une dizaine de matchs amicaux contre des clubs du championnat national local. Pas de sparring-partners internationaux pour ce collectif, mais une envie à en faire trembler les concurrents. Les Camerounais sont connus pour leur assise physique.

En plus, l'équipe pratique de plus en plus un football direct et a été confronté à différents schémas de jeu. En face, il y a ce football rapide, mobile avec une présence certaine sur le cuir proposé par les Amajita.

En plus, les Sud-africains ont disputé huit rencontres internationales entre novembre 2016 et le 19 février 2017. Depuis le titre de champion d'Afrique 2017, le continent semble à nouveau croire au Cameroun comme ténor.

A l'aéroport international Kenneth Krundr de Lusaka, dans les gares, les champions d'Afrique sont stars. « Please i want Benjamin Moukandjo jersey only » !

Ici, les performances des séniors ont définitivement porté l'attention sur le groupe conduit par Ashu Besong. A noter que cette CAN U20 est qualificative pour le Mondial de la catégorie en République de Corée, à condition d'être l'un des quatre demi-finalistes.

Réactions

Ashu Besong: « L'adversaire doit avoir la pression »

Sélectionneur des Lionceaux.

« Nous prendrons chacun des matchs au sérieux, qui plus notre premier match de groupe. Nous croyons en notre philosophie de jeu, en nos talents. Cette compétition sert de vitrine aux joueurs pour intégrer la sélection senior.

La performance de nos seniors nous motive et ne nous met pas de pression. C'est l'adversaire qui doit avoir cette pression. Nous avons un mental qui nous permet de nous battre jusqu'au bout, mouiller le maillot. Contre l'Afrique du Sud, tous les joueurs savent ce qu'ils ont à faire avec ou sans ballon ».

Eric Ayuk Mbu: « Nous devons respecter les consignes du coach »

Avant-centre des Lions juniors.

« Nous devons nous concentrer et respecter les consignes du coach. C'est tout ce que nous avons à faire pour bien entrer dans cette compétition. Nous sommes comme une famille aujourd'hui. Les performances de nos aînés ont contribué à nous inspirer.

Nous savons que l'Afrique du Sud a un beau football. C'est une équipe qui a eu une bonne préparation mais nous devons croire en notre football. Le coach alignera la meilleure équipe pour ce match ».

Thabo Senong: « Notre énergie concentrée pour le premier match »

Entraîneur d'Afrique du Sud.

« Nous avons eu une excellente préparation. Nous avons disputé de bons matchs amicaux contre le Mali et la Zambie notamment.

Ces adversaires-là nous ont permis d'être à un niveau certain. Notre énergie est focalisée sur le premier match puisqu'en compétition, la première rencontre est souvent très déterminante. Nous ne voulons pas mettre nos joueurs sous pression».