Algérie: Sellal reçoit la ministre argentine des Relations extérieures et du Culte

Alger — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu dimanche à Alger, la ministre des Relations extérieures et du Culte de la République argentine, Mme Susana Mabel Malcorra, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Cette audience, qui a permis d'évaluer le relations bilatérales, a montré l'excellence des relations traditionnelles d'amitié qui lient les deux pays.

De ce fait, il a été retenu de voir celles-ci se consolider par la multiplication des échanges et la concertation politique, d'une part et, d'autre part, par le raffermissement des échanges et de la coopération économique notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie de transformation", souligne la même source.

Les deux parties "ont abordé un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun et les perspectives d'évolution des relations internationales dans diverses parties du monde", ajoute le communiqué.

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.