Madagascar: Bikers show - Près de 300 motards réunis à Mahamasina

285 motards au Palais des Sports durant le Bikers Show. Un road show en partance d'Iavoloha pour rallier Mahamasina est également prévu au programme.

Le plus grand rassemblement de motards à Madagascar, peut-on lire sur l'affiche du salon Bikers Show. Un slogan aussi marquant que véridique.

Samedi, chez Liqui Moly à Ankadim-bahoaka, les organisateurs ont présenté à la presse quelques détails sur ce salon des deux-roues, qui se tiendra au Palais des Sports et de la culture Mahamasina, les 8 et 9 avril.

« Il s'agit des membres des différents clubs à Antananarivo comme KTM Ready To Race Madagascar, Gasy Motards Club, IB Moto, Red Island Riders, Maxiscooters 261, MMC... Chaque club aura son propre stand au Palais.

Les motards qui ne sont affiliés à aucune association seront aussi de la partie. Jusqu'à présent, on en dénombre 285 au total, affiliés et non affiliés réunis », soulignent-ils durant leur allocution respective.

Pendant deux jours, le public aura l'occasion d'admirer les plus belles et les plus puissantes motos de la capitale. Les européennes KTM, Ducati et Triumph, les japonaises Yamaha, Honda, Kawasaki et Suzuki ou encore les Harley-Davidson américaines.

Tombola

Trois bécanes seront plus particulièrement mises en avant et les visiteurs pourront prendre des photos à leurs guidons. Deux d'entre elles ont été exposées à Ankadimbahoaka, samedi, une Ducati 1098 et une Harley-Davidson V-Road 1200.

L'italienne se démarque par son design très réussi ainsi que ses sorties d'échappement sous la selle. L'améri-caine, pour sa part, interpelle par son niveau de personnalisation ainsi que ses très nombreux éléments chromés.

Ce Bikers Show sera également marqué par un « road show » encadré par les gendarmes, le samedi 8 avril. Les motards partiront d'Iavoloha pour rallier le Palais des Sports à 14 heures. En début de soirée, ils effectueront un tour du lac Anosy.

Comme à l'accoutumée, un salon d'une telle envergure est accompagné d'une tombola destinée au public. Les organisateurs ont mis le paquet avec trois scooters de marque Kymco comme lots, à savoir un Agility 150, un Agility 125 et un Super 8.