Ile Maurice: Biscuitgate / Sheila Hanoomanjee - «Ce n'est plus de l'acharnement, c'est du lynchage»

interview

Le ton est posé, la voix est calme, mais on sent Sheila Hanoomanjee atteinte. Son parcours d'entrepreneur, les accusations d'irrégularités, les soupçons de favoritisme ; la directrice de Rum and Sugar Ltd n'élude aucune question. Interview d'une dure à croquer.

Vous êtes actuellement à Londres. Vous avez filé à l'anglaise ?

(Rire) Non, je vis en Angleterre. Je m'y suis installée à la fin de mes études. Au départ c'était pour travailler deux ou trois ans, vingt ans plus tard j'y suis toujours, mariée, avec une petite fille de quatre ans.

Votre entreprise, Rum and Sugar Ltd, est au cœur d'une polémique depuis trois semaines.

Vous le vivez comment ? Mal. Je le vis comme une injustice. On m'a ciblée à cause de mon nom. Je ressens du dégoût, de l'écœurement.

«On», c'est qui ?

Ceux qui veulent la peau de ma mère.

Ils sont nombreux ? Il y en a quelques-uns.

C'est elle qu'ils veulent atteindre à travers moi. C'est petit, mesquin et profondément injuste. Je ne fais pas de politique moi, qu'on me laisse travailler en paix. Dans ce milieu, apparemment, tous les coups sont permis, y compris «tuer» un entrepreneur qui démarre. J'ai beau me justifier, j'ai l'impression que ma bonne foi est impuissante devant la calomnie.

«Parce que je m'appelle Hanoomanjee je n'ai pas le droit de travailler ?»

Pourquoi impuissante ?

L'unique produit que je distribue, et qui est un succès commercial, vient d'être retiré des étagères de mon principal client, le Duty Free Shop. Ce n'est plus de l'acharnement, c'est du lynchage. C'est mon nom, le problème ? Parce que je m'appelle Hanoomanjee je n'ai pas le droit de travailler ?

Elle est belle la vision de l'égalité des chances de Xavier-Luc Duval... Franchement, ce Monsieur n'a pas mieux à faire que de polémiquer sur le prix d'une boîte de biscuits ? Est-ce qu'on ne peut pas attendre autre chose d'un leader de l'opposition ? En Angleterre, il se serait couvert de ridicule. Même les tabloïds ne voudraient pas d'une telle histoire. À Maurice, ça passe. On politise tout, y compris un malheureux coffret de biscuits.

Des biscuits à Rs 600, tout de même.

D'une, ce n'est pas moi qui décide du prix final, ce sont les distributeurs - mon coffret est vendu à des prix différents à l'aéroport, dans les hôtels ou les supermarchés. De deux, un prix est le résultat d'une confrontation entre une offre et une demande, or la demande est là. Il faut qu'on m'explique comment quelqu'un qui aspire aux plus hautes fonctions de l'État peut prendre à ce point les gens pour des imbéciles.

M. Duval a été ministre du Tourisme pendant des années, il connaît les prix pratiqués dans les Duty Free Shop, il sait qu'on trouve du thé à 8 euros, du sel à 11 euros et même, tenez-vous bien, deux gousses de vanille à 60 euros ! On sait tous que les marges des produits touristiques sont plus importantes, alors pourquoi me cibler moi ? Dans un hôtel, une bouteille d'eau peut se vendre à Rs 400, qui s'en émeut? Les hôteliers sont-ils des arnaqueurs? Non, c'est la loi de l'offre et de la demande.

À l'aéroport, c'est donc la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) qui a décidé du prix ?

Oui. Ma proposition était bien inférieure.

C'est-à-dire ?

Je ne pense pas avoir le droit de révéler ce genre de chose. Je leur ai proposé un prix public plus bas, ils m'ont dit qu'ils avaient «des marges minimums à satisfaire», probablement dues à leurs coûts, d'où les 17 euros.

Outre le prix, des doutes ont été émis sur le lieu d'empaquetage.

Ils n'ont pas lieu d'être : l'empaquetage se fait au Nenuphar Complex, à Flic-en-Flac, comme stipulé sur le packaging.

«Je ne fais pas de «biscuit business», je vends des coffrets souvenirs»

Pourquoi avoir choisi l'adresse résidentielle de votre mère comme siège social ?

Parce que c'est aussi ma maison ! C'est là que je reçois tous mes courriers depuis vingt ans. C'est une habitation privée, et non une résidence officielle financée par le contribuable.

Revenons à la case départ : quand et comment vous est venue l'idée de faire du «biscuit business» ?

Je ne fais pas de «biscuit business», je vends des coffrets souvenirs. L'idée m'est venue il y a trois ans. Lors d'un voyage, j'ai vu un produit similaire et je me suis dit qu'il y avait certainement un marché à Maurice.

J'ai creusé l'idée et abouti à un projet : concevoir un joli coffret de biscuits Made in Mauritius. À partir de là, j'ai contacté un designer, un fabricant, un fournisseur, tout cela a pris un peu de temps. En avril dernier, je suis allée voir les responsables du Duty Free avec des échantillons.

Ils vous ont dit «oui» tout de suite ?

Certainement pas ! Ils m'ont expliqué qu'ils ne traitaient pas avec des individus, mais avec des compagnies. J'ai donc créé la mienne, en juillet. Ensuite, j'ai eu à fournir, comme tout le monde, une série de documents, de certificats. Puis, on a commencé à négocier un prix. Le tout a duré deux ou trois mois.

On est donc en octobre, vos biscuits sont sur les rayons.

Pas encore. Le produit a été soumis à l'aval d'un Procurement Board, qui l'a accepté sur une base d'essai. «On ne s'engage pas sur le long terme, on aimerait juste tester le produit, voir si ça marche» : ils ont bien insisté là-dessus et ils m'ont commandé quelques centaines de coffrets.

Combien ?

Moins de 500.

Votre première commande, donc.

Oui, livrée en décembre. L'objectif était de l'écouler en deux mois mais tout est parti en trois semaines à peine. Ils étaient ravis, moi aussi. Du coup, fin janvier, ils ont passé une seconde commande, plus importante, autour de 1 000 pièces. Je n'ai pu en fournir qu'une partie car je n'avais pas suffisamment de coffrets en stock. Voilà, vous savez tout.

«Mon profit est de quelques euros par coffret, ce n'est pas lourd. Mon bénéfice ne dépasse les Rs 40 000 par mois.»

On ne sait pas l'essentiel : combien ce business vous rapporte-t-il et avez-vous bénéficié de passe-droits ?

Je n'ai rien à me reprocher, rien à cacher, je vais tout vous dire. Mon profit est de quelques euros par coffret, ce n'est pas lourd. Mon bénéfice ne dépasse les Rs 40 000 par mois. Et non, à aucun moment je n'ai profité d'un quelconque avantage, je dis bien à aucun moment. On me reproche d'avoir réussi à «placer» mon produit six mois après la création de l'entreprise, mais la MDFP, ni aucun autre distributeur d'ailleurs, exige dix ans d'expérience. C'est le produit qui compte, pas l'âge de la compagnie.

Biscuitgate : les faits

Ce qui lie le Biscuitgate à la Speaker

- Sheila Hanoomanjee est la fille de la Speaker de l'Assemblée nationale.

- L'adresse de l'entreprise Rum and Sugar Ltd est aussi celle de la maison de la Speaker : 15 Goldcoast, Rte. Kalimaye, Flic-en-Flac.

- La Speaker est bien au courant du business puisqu'elle a demandé aux journalistes d'aller «vérifier combien de temps cela lui a pris pour décrocher ce contrat».

- Selon le directeur d'Esko, les biscuits ont bien été livrés «à la maison de la Speaker».

- Hormis la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), Rum and Sugar a vendu des biscuits (une version Made in UK et non pas celle produite par Esko) à la municipalité de Quatre-Bornes. C'était, de son propre aveu, une idée du maire, Atmaram Sonoo, qui dit avoir vu et goûté les biscuits et trouvé que «c'était un beau cadeau à offrir à tous les conseillers municipaux».

- Atmaram Sonoo, un habitant de Palma, était un des principaux agents de Maya Hanoomajee, candidate MSM dans la circonscription no 14, en 2014.

Les activités et les permis de Rum and Sugar

- Rum and Sugar dispose d'un trade licence émis par le conseil de district de Rivière-Noire pour l'adresse 15 Goldcoast. C'est un permis de type C1 pour «distributor of general merchandise». Nous avons demandé au conseil de district de Rivière-Noire de préciser s'il ne lui fallait pas plutôt un permis de type IN1 pour «packing enterprise of foodstuff and non foodstuff» puisque l'entreprise rempaquette des biscuits importés et ceux que lui livre Esko dans des sachets transparents. Ce type de permis aurait requis une visite des lieux par le département «santé» du conseil de district. Nous attendons la réponse de ce dernier.

- Rum and Sugar dispose d'un permis d'importation de nourriture émis par le ministère de la Santé. Ce qui lui a permis d'importer les biscuits Made in UK. On a demandé au ministère de la Santé de préciser (i) l'adresse de stockage des biscuits, (ii) la certification que le rempaquetage des biscuits (l'action de mettre les biscuits dans la boîte en fer-blanc) se fait dans des conditions salubres. Nous attendons la réponse du ministère.

- Selon le Food Act, l'étiquette pour toute nourriture préemballée doit indiquer le nom du producteur ou celui de l'empaqueteur. Sur le dos de la boîte de ses biscuits, Rum and Sugar a écrit ceci : «Packed by Rum and Sugar, B26 Nénuphar Complex, Flic en Flac». Il s'avère après enquête qu'il s'agit de l'adresse d'un bungalow au cœur d'un complexe loué à des touristes. Il n'y a donc pas eu de Building and Land Use Permit pour conduire cette activité à cette adresse, ce que confirme le syndic des propriétaires du complexe Les Nénuphars.

- Si les biscuits n'ont pas été emballés à cette adresse, le ministère de la Santé devrait détruire tous les biscuits de Rum and Sugar pour «fausse déclaration sur l'étiquette».

Le rôle de la MDFP

- La MDFP dit avoir accepté d'acheter et de revendre les biscuits de Rum and Sugar puisque le «produit est très vendable».

- Le directeur de MDFP, Rakesh Rughoobeer, dit avoir goûté les biscuits et trouvé qu'ils étaient bons. Qu'Esko vende les mêmes biscuits à sept fois moins cher, dit-il, ne l'intéressait pas.

- MDFP vend uniquement la version Made in Mauritius, c'est-à-dire la version produite par Esko et rempaquetée par Rum and Sugar.

- MDFP vend une boîte de biscuits à 17 euros, soit environ Rs 680.

- Rum and Sugar vend les biscuits à 7,70 euros, soit environ Rs 310 à MDFP. La boîte en fer-blanc contient deux paquets de biscuits produits par Esko. Dans les supermarchés ils ne coûtent pas plus que Rs 50.

- Rum and Sugar a vendu 1 400 boîtes à la MDFP: une première commande de 400 en «consignment», c'est-à-dire que Rum and Sugar a été payé quand la MDFP les a vendues. Ensuite, MDFP en a commandé 1 000.

- Il reste 200 boîtes dans le stock de la MDFP. Elles ont été enlevées des étagères car la direction a initié une enquête sur ces biscuits. Demain, la direction de la MDFP vérifiera si les biscuits fournis par Rum and Sugar aujourd'hui sont différents de ceux présentés à l'époque. Car le directeur dit «ne pas se souvenir qu'il y avait le mot 'Esko' sur les biscuits initialement présentés par Sheila Hanoomanjee».