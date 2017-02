Congo-Kinshasa: L'unité retrouvée

Les dernières nouvelles attestent qu'un compromis est en voie d'être trouvé notamment sur la personnalité qui sera choisie comme futur président du Rassemblement et, mutatis mutandis, du Conseil national de suivi de l'Accord. Il était temps que ce compromis soit trouvé. Il permettra non seulement de trouver un interlocuteur attitré à la Majorité présidentielle mais aussi un leader qui devra fédérer cette grande force politique durant cette période de transition en vue des prochaines élections.

Atteindre ce but impose au Rassemblement, la plus importance force politique de l'opposition en République démocratique du Congo, de mettre de l'ordre dans ses rangs mais surtout de garder son unité sur les questions essentielles qui touchent à l'intérêt supérieur de la nation. La mort d'Etienne Tshisekedi ne devrait pas aller de pair avec celle du Rassemblement.

