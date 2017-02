Gabon: Cérémonie d´ouverture d´une salle dédiée de l'IEF dans le cadre de la Formation en ligne

Libreville — Dans le cadre du Programme d'appui au Commerce et à l'Intégration économique (PACIE), quatorze tuteurs provenant des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ont bénéficié d´une première action de formation en ligne à grande échelle au sein de l'Institut d´Economie et des Finances (IEF) à Libreville.

Selon un communiqué de presse conjoint de l'Union Européenne (UE) et de la CEMAC, « cette formation réalisée dans le cadre du PACIE, est financée par l'UE sur le thème du « Budget de programme ».

La formation couvre les 8 pays de la CEMAC à savoir le Gabon, le Cameroun, le Congo, la Guinée Équatoriale, la République de Centrafrique et le Tchad, plus deux pays associés qui sont la République Démocratique du Congo (RDC) et Sao Tomé-et-Principe.

« Cette action de formation est organisée en deux temps forts : (I) La Formation des tuteurs aux techniques de tutorat et de suivi en ligne et (II) Le Lancement de la formation de masse des cadres des pays participants au bénéfice de 160 personnes. Cette deuxième étape de formation se déroulera du 13 février au 12 mai 2017 », souligne le communiqué de presse.

Rappelons que dans le cadre du programme PACIE, deux composantes ont été confiées au Centre Régional du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à travers deux conventions de contribution d'une durée de 25 mois et d'un montant de 3 et 1 millions d'euros portant respectivement sur les volets « Amélioration de la gestion et de la convergence des finances publiques», qui s'inscrit dans le cadre plus large de la convergence macroéconomique, et « Appui aux acquis de la réforme fiscalodouanière », qui relève de l'appui à l'Union douanière et à la zone de libre-échange.

A ce titre, le Pôle «Stratégies de développement & Finances Publiques» est l'opérateur technique désigné pour accompagner la Commission de la CEMAC dans la mise en œuvre des différentes actions relevant de ces volets, souligne-t-on.

Les deux volets visent le renforcement des capacités des acteurs régionaux, nationaux et locaux, afin de créer les conditions de mise en œuvre de la réforme du cadre harmonisé des finances publiques CEMAC.

Le Pôle, structure partenariale entre la France et le PNUD basé à Dakar, a développé à travers la nouvelle interface de sa plateforme de formation en ligne des modules « E-Formation_Pôle » destinés aux cadres des administrations.

L'opérationnalisation de ce dispositif de formation en ligne est pilotée par la Commission de la CEMAC et l'Institut de l'Economie et des Finances - Pôle Régional (IEF-PR), école régionale et spécialisée dans l'enseignement des finances publiques qui a été choisie comme site pilote. Dans ce sens et dans le cadre du PACIE une salle dédiée au E-learning a également été équipée en matériel. Ainsi l´IEF est doté d'une salle de formation adaptée à la formation en ligne.

La Cérémonie d´ouverture de la salle dédiée est prévue pour ce lundi 27 février à 9h au sein de l´IEF en présence de Mme Marie- Evelyn Petrus Barry, Représentante Résidente du PNUD au Gabon, de Mr Helmut Kulitz, Chef de la Délégation de l'Union européenne au Gabon et de Mr Leoncio Esono, Directeur de l'Institut d'Economie et de Finances de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC).

Financé par l'Union européenne à hauteur de 68 millions d'euros, le PACIE a pour principal objectif de contribuer à améliorer l'intégration des économies de l'Afrique centrale et faciliter leur insertion harmonieuse et durable dans l'économie mondiale de manière à réduire la pauvreté. (Contact : Mme Paula ARRANZ SEVILLANO/