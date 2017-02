Congo-Brazzaville: Un "mois de l'agriculture" pour développer le secteur

Libreville — Le gouvernement congolais, en partenariat avec le bureau de la vice-présidence de la Banque mondiale pour l'Afrique, a lancé mardi à Brazzaville, le "mois de l'agriculture", en vue de stimuler l'engagement des parties prenantes pour le développement de ce secteur source de diversification de l'économie et d'emplois, annonce la radio publique.

Selon le ministère congolais de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, l'initiative, associant les organisations de la société civile engagées dans le secteur de l'agriculture, les étudiants, les parlementaires, les partenaires techniques et financiers et les entrepreneurs agricoles, vise à renforcer le cadre stratégique entre le Congo et la Banque mondiale.

Dans le cadre de ce mois, il est prévu, tout au long du mois de février, à Brazzaville et dans sa périphérie, plusieurs rencontres d'échanges et de débats avec diverses parties prenantes. Ces activités s'appuieront principalement sur les résultats du projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales.

Le "mois de l'agriculture" constitue la deuxième initiative du genre menée par le bureau du groupe de la Banque mondiale au Congo. La première était intitulée "mois de l'éducation", organisée en octobre 2016, rappelle-t-on.