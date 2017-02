Ile Maurice: Biscuitgate - Roshi Bhadain demande à Maya Hanoomanjee de «step down»

Roshi Bhadain va plus loin en affirmant que toute cette histoire gravite autour d'un «système mafieux». «Le Chief Executive Officer du Mauritius Duty Free Paradise, le maire de Quatre-Bornes, la speaker, sa fille Sheila Hanoomanjee et le ministre de la Bonne gouvernance ont tous menti», a indiqué l'ex-ministre. «Kot le maire Quatre-Bornes ine gout biscuit ? Li dir ine suiv tou bann procédir é ki ti ena Procurement Committee. Li fer krwar ki PC kinn décid sa. Dé zour apré li dir linn gouté mais prix li pa koné. Ou pren Morisyen pu 'couyon' ?», a-t-il soutenu.

«Dan sa zafer biscuit la, Maya Hanoomanjee dir li okouran so tifi in gagn kontra. Li mem dir linn laguer trwa an pu gagn sa. Selman kompani inn formé en 2016. E kan enn zournal ine koz kontra.

