Ile Maurice: Un homme de 85 ans porté manquant depuis samedi

Il a lancé un appel aux habitants de Trois-Boutiques ainsi qu'aux autorités concernées afin d'effectuer les recherches nécessaires pour retrouver l'octogénaire au plus vite. «On garde espoir de le retrouver sain et sauf», a-t-il fait ressortir.

Cela, n'a rien donné», confie Arvin désespéré. «De plus, la situation est plus stressante car mon grand-père est livré à lui-même. Il souffre d'Alzheimer et ne pourra retrouver son chemin seul», poursuit-il.

Le petit-fils, avec l'aide d'autres proches et connaissances ont entamé une battue dans la région de Trois-Boutiques pour retrouver le vieil homme. En vain. «On a poursuivi les recherches dimanche et ce lundi matin.

Les proches de Kressunchand Roodur, 85 ans, sont dans la tourmente depuis samedi 25 février. La raison: l'octogénaire n'a plus donné signe de vie depuis ce jour. L'angoisse est d'autant plus grande car le vieil homme, qui vit dans la maison de retraite d'Arya Samaj, à Trois-Boutiques, souffre d'Alzheimer.

