Ile Maurice: Vol de Rs 4 M à la SBM - Deux suspects arrêtés

Un important dispositif de police était mobilisé sur les lieux, dimanche matin, à l'instar des officiers la Scene of Crime Office, la CID Metro North, des policiers affectés au poste de police de Trou-Fanfaron et des chiens renifleurs, pour faire la lumière sur ce vol.

Ils avaient planifié leur coup. Dans la soirée du samedi à dimanche, Vickram Gooriah, un habitant de Roche-Bois, âgé de 36 ans, et Avinash Sampath, un habitant de Petit-Raffray, âgé de 28 ans, ont fait main basse sur près de Rs 4 millions à la succursale de la SBM, à la rue Royale, Port-Louis. Ils ont été arrêtés et seront traduits en cour de Port-Louis ce lundi 27 février.

