Congo-Kinshasa: Obsèques de Tshisekedi - L'UDPS lance un appel de fonds

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement tend à se concentrer sur l'essentiel de… Plus »

Article 2 : Ce carré spécial, d'une superficie de plus ou moins 500 m2, est aménagé sur l'espace compris entre l'entrée latérale et l'éntrée principale dudit cimetière.

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l'arrêté n°SC/0120/BGV/2007 du 30 juillet 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de la Ville de Kinshasa;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'ordonnance du 14 février 1914 sur le service des inhumations et la police des cimetières, spécialement en ses articles 3,9 et 18;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en son article 28 alinéas 1er et 7;

