Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Le gouvernement édicte de nouvelles mesures pour assainir le commerce des produits pétroliers

« Le gouvernement insiste sur la nécessité d'orienter toutes les informations de l'exportation et de l'importation des marchandises sur cette plate-forme. C'est une façon de maîtriser les recettes et l'information », a insisté le ministre Aimé Boji Sangara.

Ce partenariat a fait ses preuves dans d'autres pays, car il permet d'accroitre l'efficience économique et d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement économique et social ».

Répondant à ce souci, le ministre du Commerce extérieur a promis : « Je voudrais réaffirmer le soutien du gouvernement à ce projet qui est une illustration de la manière dont une collaboration productive est possible entre les secteurs privé et public.

Cependant, l'administrateur gérant de CGW désire que ce partenariat dure le plus longtemps possible pour permettre l'implantation de ce système à travers tout le territoire national.

Au-delà de celle-ci, ce partenariat offre à l'OCC et aux opérateurs pétroliers le bénéfice du traitement des dossiers en temps réel et à l'Etat congolais la maîtrise des statistiques de volumes des produits pétroliers en temps record », a confirmé le directeur général de l'OCC Célestin Risasi.

Outre la plate-forme et les deux box, CGW a installé les antennes pour une bonne prise en charge électronique et a formé le personnel devant accomplir ce travail. M. Ritchie Callaghan, administrateur gérant de CGW, a précisé que « Ces engagements sont exécutés à 80%. Le reste suit l'évolution technologique ».

Sur l'espace de l'OCC/Kasumbalesa, une plate-forme et deux box équipés d'un logiciel de codification est perceptible. Deux camions-citernes transportant des produits pétroliers stationnent et en moins de cinq minutes, l'OCC a toutes les données.

L'aire de mesurage des produits pétroliers, fruit du partenariat entre l'Office congolais de contrôle (OCC) et Compass Green Worldwide (CGW), permettra la certification qualitative et quantitative des produits pétroliers avec la prise en charge électronique des données liées à la cargaison.

