Ile Maurice: Offre publique d'achat - Les directeurs de NMH déconseillent aux actionnaires minoritaires de vendre

Par ailleurs, on apprend que la réunion du conseil d'administration de la Financial Services Commission (FSC), tenue le 20 février, a permis au Chief Executive Officer (CEO) d'ENL Group, Hector Espitalier-Nöel, et Chairman de NMH de s'expliquer sur les allégations d'entorse aux dispositions des Securities (Takeover) Rules 2010, véhiculées dans la presse. Suivant cette réunion, un communiqué du conseil d'administration de la FSC précisait que ces allégations couvrant la période depuis février 2016 étaient non fondées.

Ce Reply Document de NMH, qui est une obligation légale, signé par ses deux directeurs - Sunil Banymandhub et Herbert Couacaud -, apporte un éclairage sur les interrogations des actionnaires. Il souligne que le prix de l'offre n'est pas équitable et ne reflète pas la valeur réelle de NMH.

