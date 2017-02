Cameroun: Journée «ville morte» bien suivie dans les zones anglophones

Beaucoup reconnaissent que ces journées « ville morte » leurs coûtent cher. Et elles font peser le risque d'une année blanche pour les étudiants et les élèves. Mais beaucoup se disent prêts à en assumer le prix.

Leurs camarades anglophones sont chez eux, solidaires de ce vaste mouvement de résistance inédit et qui dure depuis de longs mois. C'est quasiment une forme de bras de fer avec le pouvoir central de Yaoundé dont les uns, les autres disent attendre des signaux forts dans la prise en compte de leur identité. Une identité héritée de l'époque de l'administration britannique dans les modes de gouvernance et d'administration du pays.

Ce lundi 27 février 2017 est une journée « ville morte » dans les deux régions anglophones du Cameroun. Sans le sud-ouest et dans le nord-ouest du pays, les habitants considèrent leurs régions oubliées et marginalisées par les autorités.

