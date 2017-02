Congo-Kinshasa: Espace Grand Kasaï - Profond malaise dans les sous-divisions de l'EPS

Contre toute attente, le plus grand commun diviseur de l'espace kasaïen ne cesse de monter des coups-bas contre certains députés et cadres de cette partie du territoire national qui échappent à son contrôle. Cette fois-ci, c'est le secteur de l'Eps (Enseignement primaire et secondaire) qui est visé.

Une rumeur confirmée et persistante de déstabilisation de certains gestionnaires de l'Eps, notamment dans les territoires de Mweka, Luebo, Tshikapa, Ilebo et Dekese, court au point d'énerver des cadres et députés de la province du Kasaï. Après recoupement, la main invisible qui téléguide toutes ces actions se révèle être l'ex-secrétaire général du Pprd et ex-patron de l'Intérieur dans le dernier gouvernement Matata.

Tourmenté par la lettre de protestation de la majorité des élus des territoires de Tshikapa pro-maker - du nom de l'ancien ministre de l'Eps - d'Ilebo, Mweka et Luebo représentés par leur doyen et ex-gouverneur élu du Kasaï occidental, des sources généralement bien informées rapportent que l'ex-vice-Premier ministre a convoqué en sa résidence, le mercredi 22 février 2017, en toute urgence une réunion pour solliciter l'appui d'une catégorie d'élus locaux en vue de l'annulation de certains arrêtés de nomination de quelques chefs de sous-division de l'Eps à Luebo, Ilebo, Dekese et Tshikapa. Le seul crime commis par ces fonctionnaires de l'Eps est soit d'être proche de Maker Mwangu, ancien ministre de l'Eps ou de Constantin Mbengele, ancien directeur général du FPI.

A Mweka, des tensions sont bien visibles dans les services relevant de l'Eps. Dans l'espace du grand Kasaï, au nom des intérêts politiques, parfois égoïstes, cette partie du territoire est entrée dans un cycle d'instabilité. Et comme si toutes les tensions que connait cette partie du territoire national ne suffisaient pas, notamment le phénomène Kamuina Nsapu dans le Kasaï central ou des guerres de succession à Tshikapa, le secteur de l'Eps est sérieusement en ébullition.

Quel dividende politique pense-t-on tirer par la déstabilisation du secteur de l'Eps de l'espace Grand Kasaï ? Avec toutes les épreuves que traverse le Grand Kasaï, le moment n'est-il pas venu de faire la paix avec tout le monde ?

Les dessous des cartes

Avec un peu de recul, on sait désormais ce qui s'est dit le mercredi 22 février en présence de l'actuel ministre de l'Eps, Gaston Musemena.

En effet, on sait que l'actuel ministre de l'Eps a reçu des informations erronées pour annuler un vieil arrêté pris par son prédécesseur, Maker Mwangu. Les députés à la base de cette action accusent Maker Mwangu de ne les avoir pas consultés avant de prendre sa décision d'une nouvelle mise en place. Entre les députés qui appuient cette démarche de remise en cause de l'arrêté de Maker Mwangu et ceux qui s'opposent à cette action, il y a eu une très forte altercation à la réunion du mercredi 22 février. Le député Pascal Tshitoka qui se trouve être à la tête du mouvement qui s'oppose à la remise en cause de l'arrêté de Maker Mwangu est en très mauvaise posture. Et le sous-proved de Luebo qui se trouve être proche de lui est sous les menaces de révocation.

Déjà dans les territoires de Mweka, Kakenge et Kampungu, le chef de sous-division de Kampungu, a été relégué depuis à Idumbe dans le territoire de Dekese dans une sous-division non encore mécanisée et sous-équipée. Une vraie punition.

Des sources dignes de foi renseignent qu'à Ilebo, c'est déjà la chasse aux sorcières au niveau de la sous-division de l'Eps.

Face à cette situation de règlement des comptes entre acteurs d'une même famille politique, le Pprd, quelle leçon tirée de la politique au Kasaï, à peine devenue une province autonome ? Serait-on encore en face d'un coup-bas guidé juste par des motivations politiques et non administratives.

Moins de trois mois après leur mise en place, rien ne justifie une permutation des cadres de différentes sous-divisions dans certains coins du Grand Kasaï. L'annulation de l'arrêté de Maker Mwangu est tout à fait inappropriée, au regard du bilan élogieux qu'aligne ce dernier durant toutes les années passées à l'Epsp.

L'actuel ministre de l'Eps devrait faire preuve de sagesse dans ce dossier guidé par des motivations purement politiques. Il doit user de tact en refusant de tomber dans le jeu divisionniste de certains acteurs politiques du Kasaï, dont le plus grand commun diviseur est connu de tous. L'annulation de l'arrêté de Maker Mwangu est un couteau à double tranchant placé entre les mains du ministre Musemena. Car, au-delà de cette initiative soutenue par un groupe de députés de l'espace Kasaï, il y a une main politique qui cherche à influencer la marche de l'Eps dans cette partie du territoire national.