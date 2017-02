Congo-Kinshasa: Sauf imprévu/Rassemblement - La fumée blanche ce lundi

A tout prendre, le Rassemblement a retrouvé ses racines. Il a réussi à déjouer le piège de la MP qui, à force de l'entraîner dans la polémique autour de la répartition des postes pendant la transition, nourrissait en sourdine le désir de l'entraîner dans un trou noir. Heureusement, le Rassemblement s'est ressaisi. A temps. Le peuple congolais qui a marqué unanimement son adhésion à ce regroupement depuis sa création en juin 2016 n'aura pas été trahi. Le Rassemblement s'est souvenu du devoir qui le lie à ce peuple qui a placé en lui toute sa confiance en vue de l'amener le plus rapidement possible à l'alternance politique par la voie des urnes.

Ce rappel a permis aux différentes composantes de cette famille politique de recadrer leur action non pas autour de la transition - qui s'est révélée finalement comme un piège leur tendu par la MP - mais plutôt sur l'urgence qui impose l'organisation des élections, passage obligé pour doter le pays d'institutions libres et démocratiques.

La tempête étant passée, le Rassemblement est revenu à l'essentiel, en prenant conscience de la raison de sa création en juin 2016 à Genval, cette banlieue de Bruxelles, au terme du conclave de l'Opposition. Plus rien ne devrait donc détourner le Rassemblement de son objectif primordial, c'est-à-dire exercer plus de pression pour obtenir, dans les échéances fixées dans l'Accord du 31 décembre, l'organisation d'élections en vue de la première alternance démocratique en République démocratique du Congo.

