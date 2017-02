Congo-Kinshasa: L'ONU et la SADC exigent la conclusion rapide de l'Accord et la nomination du Premier ministre

Du côté de la SADC, la réunion des ministres des Affaires étrangères a pris fin vendredi 24 février avec plusieurs recommandations sur la RDC. Il s'agit notamment de la nomination en urgence d'un nouveau Premier ministre conformément à l'Accord du 31 décembre 2016. La SADC a ainsi félicité le gouvernement, la Cenco, les partis politiques et les autres parties prenantes pour la poursuite des efforts visant à relever les défis politiques et sécuritaires. « Encourager les parties prenantes de la RDC à finaliser les dispositions spécifiques pour la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016, en particulier la nomination du Premier ministre et président du Conseil national de suivi de l'Accord », ont dit les ministres des Affaires étrangères de la SADC. C'était à l'issue de leur réunion du comité inter étatique sur la politique et la diplomatie.

Le communiqué, publié en anglais sur le site de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo (MONUSCO), souligne que la mise en œuvre de ce compromis politique qui conduira à l'installation du nouveau gouvernement avec un transfert démocratique du pouvoir et évitera une plus grande insécurité en République démocratique du Congo.

