Algérie: Talaï examine avec son homologue belge les moyens d'approfondir le partenariat entre les deux pays

Le ministre devrait également se rendre au Centre national de régulation du trafic ferroviaire en Belgique et à la Maison du port d'Anvers où il s'enquerra de l'expérience belge dans le domaine du contrôle maritime et ferroviaire.

Plusieurs accords dans le domaine du transport aérien et maritime seront signés entre l'Algérie et la Belgique à l'occasion de cette visite, notamment entre le groupe des services portuaires (Serport) et le centre belge de formation des cadres dans les domaines portuaire et maritime, ainsi qu'entre la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) et la société belge des chemins de fer (SNCB).

M. Talaï a évoqué lors de cette rencontre les réformes engagées par le gouvernement algérien visant à diversifier l'économie nationale et à encourager l'investissement national et étranger, mettant en exergue les efforts consentis, ces dernières années, par les autorités algériennes pour moderniser le secteur des transports en Algérie.

Bruxelles — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï, a examiné, lundi à Bruxelles, avec le ministre belge de la Mobilité, François Bellot, les moyens d'approfondir le partenariat économique entre les deux pays, notamment dans le domaine du transport maritime, ferroviaire et aérien.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.